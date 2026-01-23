Aviso por nieve en toda la provincia de León con descenso de la cota hasta los 600 metros

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes el aviso amarillo por nevadas en la Cordillera Cantábrica, el Bierzo y la Meseta de León, ante la llegada de un episodio de tiempo invernal que dejará precipitaciones, descenso de temperaturas y viento fuerte en la provincia.

El aviso amarillo, el de menor riesgo, indica que la nieve no afecta a la seguridad de las personas pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta.

Según la predicción de la Aemet, el cielo permanecerá nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada a lo largo de la jornada.

La cota de nieve se situará en torno a los 1.000 metros durante la madrugada, descendiendo progresivamente hasta los 700 y 800 metros durante el día, y podría bajar hasta los 600 metros por la noche, lo que aumenta el riesgo de nevadas en zonas habitadas.

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, con las mínimas registrándose al final del día. Se prevén heladas débiles o moderadas en zonas de montaña y heladas débiles en la meseta, lo que podría complicar la circulación en carreteras secundarias y de alta montaña.

El viento soplará del suroeste, con intensidad moderada a fuerte y probables rachas muy fuertes, especialmente en el norte de la provincia, donde la combinación de viento y nieve puede reducir la visibilidad de forma puntual.

En cuanto a las temperaturas por municipios, se esperan mínimas y máximas de -3 y 6 grados en Astorga, -2 y 4 grados en León, -1 y 5 grados en Ponferrada, y -3 y 4 grados en Villablino.

Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos por carretera, y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y de protección civil.