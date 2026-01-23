Santonja fomenta el turismo del eclipse para León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, presentó ayer la campaña 'Castilla y León, el cielo nos ha elegido', que hace referencia al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. El stand de la Comunidad cuenta con 929 metros cuadrados en el pabellón 9 de Ifema, donde reproduce de forma metafórica el cosmos y traslada a los visitantes la experiencia del astroturismo de manera sensorial y envolvente, a través de la arquitectura, la iluminación y los recursos expositivos.