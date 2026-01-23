La Junta de Castilla y León acelera la construcción de viviendas industrializadas en el medio rural: licita las primeras 230 casas con una bonificación del 20% para los jóvenes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), ha publicado en enero de 2026 dos licitaciones que suponen un avance significativo en su estrategia de vivienda industrializada para el medio rural.

La primera licitación contempla el suministro e instalación de 150 viviendas unifamiliares industrializadas, con un presupuesto base de 19.349.999,76 euros (sin IVA). La fecha de licitación es el 21 de enero de 2026 y el plazo de ejecución se establece en 24 meses. Estas viviendas son adosadas de dos alturas (planta baja y primera planta), con una superficie aproximada de 90 m² útiles, a los que se suman 25 m² de garaje cubierto con terraza y un jardín de uso privativo.

Se construyen con estructura de perfilería de acero, aislamiento térmico y acústico mediante lana mineral de roca en fachadas, carpinterías de PVC con persianas motorizadas y vidrio triple con cámara de argón, calefacción y agua caliente sanitaria por aerotermia, y clasificación energética Clase A con consumo casi nulo.

El sistema prefabricado permite reducir plazos de obra, minimizar residuos y bajar los riesgos laborales.

La segunda licitación, por su parte, incluye 80 viviendas unifamiliares industrializadas, con un presupuesto de 11.351.999,86 euros (IVA incluido). Se licitó el 23 de enero de 2026 y también cuenta con un plazo de ejecución de 24 meses. Al igual que las anteriores, son viviendas adosadas de dos alturas con unos 90 m² útiles, más 14 m² de garaje y jardín privativo. En este caso, la estructura se basa en paneles autoportantes de madera tratada, el aislamiento de fachadas se resuelve con celulosa insuflada o fibras de madera, incorporan las mismas carpinterías de PVC con vidrio triple y argón, puertas de paso lacadas, tabiquería interior en seco, acabados cerámicos de calidad, pavimentos porcelánicos o laminados de madera y aerotermia para calefacción y ACS. Alcanzan igualmente la clasificación energética Clase A y se ejecutan mediante procesos prefabricados.

Ambas licitaciones corresponden a promociones repartidas por varios municipios de Castilla y León y están destinadas a la venta en régimen de promoción pública, con una bonificación del 20 % en el precio para jóvenes menores de 36 años. Priorizan la construcción industrializada para fabricar en cadena elementos estandarizados, lo que mejora la rentabilidad de las ofertas, acelera los tiempos de ejecución y resulta especialmente atractivo para las empresas adjudicatarias.

Somacyl ya se encuentra seleccionando los solares en coordinación con las diputaciones provinciales, y estas dos contrataciones constituyen los primeros contratos de volumen tras el diseño de los “prototipos” realizado en 2025. Con estas iniciativas, la Junta refuerza su apuesta por la promoción pública de vivienda —cerca de 3.000 unidades impulsadas en los últimos años entre venta y alquiler— y consolida un modelo innovador que aborda la escasez de mano de obra en el sector, reduce tiempos y costes de construcción y contribuye a generar un parque residencial eficiente, sostenible y asequible en el medio rural de Castilla y León.