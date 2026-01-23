La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa en León entrega el donativo de la feria solidaria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Feria ESSAR Solidaria 2025, organizada por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León en el Museo Diocesano y de Semana Santa durante cuatro días del pasado mes de noviembre, se mostró como un espacio de encuentro entre la fe, el arte y el compromiso social, en el que cofradías, empresas y entidades solidarias trabajaron juntas para ofrecer una experiencia única.

El hilo conductor de la Feria fue la solidaridad de tal manera que todas las actividades contribuyeron a apoyar la acción social de Manos Unidas y Cáritas Diocesana, las entidades sociales de la Diócesis de León beneficiarias de la recaudación del evento.

El donativo recaudado ha sido un total de 2.000€ que se destinarán a apoyar la gran labor social que éstas entidades desarrollan en favor de los más necesitados en su quehacer diario. Cáritas Diocesana recibió 1.000€ para seguir desarrollando su labor social y comunitaria en la diócesis, centrada en el acompañamiento a las personas más vulnerables y en la promoción de la dignidad y la justicia social. Por su parte, Manos Unidas de León recibió también 1.000€ destinados a continuar con su compromiso en favor de los más desfavorecidos en el ámbito internacional de la cooperación al desarrollo y la lucha contra el hambre.

La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana felicita y agradece a todos los asistentes su colaboración y solidaridad en esta iniciativa benéfica.