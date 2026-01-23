El PP apuesta por un contrato “con menos impuestos" y beneficiaría a los más de 34.000 autónomos de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular ha presentado un contrato con los autónomos que plantea “menos impuestos, menos trabas burocráticas, más facilitad para crecer, más protección y más derechos y confianza del Estado” del que, en la provincia, se beneficiarían los más de 34.000 profesionales.

La diputada Silvia Franco y la senadora Asunción Mayo han presentado hoy las líneas básicas de esta propuesta que, ante todo, busca “dejar al autónomo trabajar para ampliar, invertir, contratar a gente y no resistir como hasta ahora”.

Estas líneas básicas del ‘contrato con el autónomo’ que propone el Partido Popular se ha planteado en las reuniones que han mantenido y mantendrán a lo largo de estas semanas los parlamentarios nacionales con representantes de la Cámara de Comercio de León y Astorga, con la Fele, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y el Círculo Empresarial Leonés.

En estos encuentros, apuntan, “los autónomos nos han trasladado su realidad, un aumento de costes, de impuestos, de cuotas y más obligaciones y lo que reciben es más incertidumbre, más tiempo dedicado a realizar trámites”.

El contrato del Partido Popular contempla diez medidas que, principalmente, consisten en no hacer declaración de IVA para los que facturen menos de 85.000 euros, con una propuesta de ‘tarifa cero’ para el primero año ampliable al segundo si los ingresos no alcanzan el Salario Mínimos Interprofesional o reducir a dos las declaraciones de IVA en vez de las cuatro actuales. Sólo se esta medida, remarcaron, se podrían beneficiar más de 14.000 autónomos en León.

Creación de empleo

Uno de los objetivos que persigue la propuesta del Partido Popular es impulsar el papel de los autónomos “como generadores de empleo”, tal como dejaron claro tanto Silvia Franco como Asunción Mayo, facilitando la contratación. Para ello, se plantea la bonificación del 100% de las cotizaciones para el primer trabajador contratado y del 50% para el segundo empleado.

“Tenemos que protegerles, facilitarles su labor”, incidió Franco, quien reafirmó el compromiso con los autónomos leoneses que, en 2025, superaban ligeramente la cifra de 34.000, tras un descenso de 378, “algo que no podemos normalizar”.

Asunción Mayo incidió, a su vez, en la necesidad de ‘equiparar’ a los profesionales autónomos con los trabajadores por cuenta ajena. Por ello, el PP incide en que “se les permita compatibilizar la pensión con la actividad profesional” a la vez que se les exima del pago de las cuotas “desde el primer día en caso de enfermedad grave y durante dos años en caso de maternidad y/o paternidad”.