La tragedia de Ademuz en León: volver a encarrilar la vida

La voz del empleado de Serfunle retumbó como un trueno: «Por favor, quien vaya a quedarse al acto que vaya pasando ya a la capilla. Es allí al fondo». Y de repente, como en una lúgubre procesión, más de medio centenar de amigos de Julio Rodríguez emprendieron el camino a la despedida, al último baile del carismático y genial empresario que tantas noches y tantas almas movió en toda España y en toda su vida. Ayer se celebró el entierro de la primera de las dos víctimas leonesas del accidente del AVE el domingo pasado en Córdoba.

Por discreción, ni siquiera figuraba la esquela en la instalación mortuoria de Eras de Renueva. Con una persona de estas características, es inútil tratar de guardar las formas. Muchos amigos y compañeros fueron a despedirse de la primera víctima leonesa del accidente de tren de Ademuz, que desde ayer reposa y recibe el descanso que nunca tuvo en vida, como organizador de los principales espectáculos de baile de buena parte del país.

«No te lo esperas, nunca piensas que va a pasar una cosa así. Estuve con él hace menos de un mes y ahora fíjate donde me encuentro», señaló un amigo que optó por mantener el anonimato. «Yo lo conocí en 2010, pero no entrenábamos en el mismo gimnasio. Cuando podía, te llamaba para que fueras aquí o allá y siempre era una persona muy desprendida», señala el interlocutor, apesadumbrado ante el periodista.

No hubo profusión de lágrimas. Tampoco hacía falta, porque simplemente ver que alrededor de Julio no había alegría y no había sonrisas ya era suficiente para comprender el duelo. En la pequeña capilla de Serfunle se ofició un acto íntimo ayer por la tarde y desde hoy la vida continúa, pero sin una persona especial y sin una sonrisa de las que marcan.

Villanueva del Carnero era un pueblo fantasma en la mañana del viernes. Iba a celebrar sus fiestas este fin de semana pero las ha suspendido en señal de luto.

El recuerdo de José María Fernández, la segunda víctima leonesa del accidente, seguía presente en las calles de la localidad. Sus restos mortales llegaron anoche a León, para recibir el homenaje de sus vecinos.

Una allegada explicó compungida el sentir de la localidad: «Era una muy buena persona, le teníamos mucho cariño y lo hemos sentido un montón. La casa de los padres es aquella de allí, pero ahora están en una residencia. Tiene muchos primos en toda esta zona», señaló la vecina. José María era conductor de camión y gruista retirado.

Tenía 54 años y pasaba «solamente algunas temporadas aquí, porque los que de verdad eran de Villanueva (del Carnero) son los padres. Pero él era una persona que era muy conocida en esta zona y que tenía muy buen carácter», destacó la mujer.

El matrimonio contaba con dos hijos de 22 y 20 años. El pequeño, desgraciadamente se enteró de la noticia por la prensa. Mañana domingo, a las 13.00 horas, la localidad dedicará un funeral en su recuerdo.

En las inmediaciones de la Calle Guzmán el Bueno residen los padres. Una casa de planta baja es la sede de la familia, donde han vivido durante muchos años. A mediodía de ayer permanecía en silencio y apenas el sonido leve de los copos de nieve al caer rompió la tranquilidad de la mañana.

ESTÁ MACHACADA

Lo menos trágico de la semana ferroviaria leonesa se lo ha llevado Saray, la maquinista en prácticas que resultó herida en Gelida. Es de lo poco positivo. En un episodio de estas caracerísticas, conservar la vida no es poco.

«Está machacada pero ha vuelto a nacer. Tiene heridas por todas partes, pero la verdad es que es una suerte que haya podido salir adelante». Los compañeros de la maquinista en prácticas que resultó herida en el accidente de Gelida (Barcelona) pocas horas después del inicial en Córdoba, celebran la fortuna del último parte médico. Permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero se encuentra en estado estable. Tiene multitud de fracturas aunque se recuperará. Fue una de las cinco personas heridas en la acometida que sufrió el tren de Rodalíes pocas horas después del caso que conmocionó al país desde un primer momento.

La joven forma parte de un apellido con solera en este ámbito. El padre fue un famoso maquinista leonés, que goza de buen predicamento entre los profesionales leoneses. La familia ha estado arropada en todo momento y se encuentra en Barcelona, para estar al lado de su hija.

Ayer se produjo un nuevo descarrilamiento a 90 kilómetros del punto en el que se registró el episodio de Cercanías del martes por la noche. «No sabemos dónde la tenemos», se quejan los profesionales. Los grupos de whatsapp de los ferroviarios leoneses son un hervidero estos días.

