León pone en juego hoy 95 plazas de MIR en un año de récord

Pruebas de acceso a una de las plazas de Formación Sanitaria Especializada en una imagen de archivo

Más de 35.500 titulados en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física optarán hoy a una de las 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada, un 3,5 % más que en la convocatoria para el periodo 2024/2025.

En León se ofertan 95 plazas a residentes de las 573 que se impulsan en el conjunto de CyL, con 190 de ellas para Medicina Familiar y Comunitaria, 28 para Medicina Interna, 23 para Anestesiología, 22 para Pediatría, 20 en Radiodiagnóstico y 19 en Psiquiatría, entre otras.

Como novedad en la presente convocatoria podrán presentarse a la prueba los aspirantes no admitidos en el listado definitivo publicado por el Ministerio de Sanidad, aunque la corrección del ejercicio está condicionada a la respuesta que se le dé al recurso contra la exclusión.

En total se han inscrito 36.544 aspirantes para acceder a 12.366 plazas: 35.503 figuran como admitidos y 1.041, no admitidos.

Como cada año, el mayor número de plazas son de formación de médico interno residente (MIR) que han solicitado 17.545 aspirantes, de los cuales 16.768 han sido admitidos (el 64 % son mujeres).

En concreto, la distribución de las plazas es la siguiente: 9.276 plazas de Medicina, 2.279 de Enfermería, 362 de Farmacia, 280 para la especialidad de Psicología Clínica, 83 del Ámbito de la Biología, 57 de Radiofísica Hospitalaria y 29 de Química.

De las 35.503 personas admitidas el 74,28 % son mujeres, detalla Sanidad