Los coletazos de la borrasca Ingrid dejan en León fuertes rachas de viento que ponen en alerta a la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León permanecerá este domingo, 26 de enero de 2026, en aviso amarillo por rachas de viento intensas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este fenómeno se enmarca en los coletazos finales de la borrasca Ingrid, que ha azotado duramente la provincia y gran parte del noroeste peninsular durante los últimos días con copiosas nevadas, incluso en cotas bajas, complicaciones en carreteras y acumulaciones significativas de nieve.

La borrasca Ingrid ha dejado un manto blanco notable en León —incluyendo la capital y zonas de montaña—, con nevadas intensas que han afectado a carreteras, provocado bloqueos de camiones (más de un millar en tramos como la A-52 en Zamora y León) y generado múltiples incidencias en la circulación. Aunque las nevadas más fuertes han remitido, los restos del temporal continúan manifestándose ahora en forma de viento fuerte que barrerá toda Castilla y León.

En concreto, todas las provincias de la comunidad, incluida León, estarán en aviso amarillo por rachas máximas que podrían alcanzar los 80 km/h a lo largo de la jornada dominical.

El aviso por viento entrará en vigor a las 12:00 horas del domingo y se mantendrá activo hasta las 23:59 horas. En la provincia de León, se recomienda extremar las precauciones en accesos a puertos de montaña como Pajares o Leitariegos, donde el viento podría levantar nieve en polvo o reducir la visibilidad, y en general en vías secundarias y zonas boscosas. La Aemet mantiene el nivel amarillo (riesgo bajo) para este episodio ventoso, pero insta a consultar las actualizaciones en tiempo real en su página web oficial (aemet.es) ante posibles variaciones en la intensidad o duración del fenómeno.