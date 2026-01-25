IU denuncia que el Ayuntamiento de León lleva meses sin contrato en vigor para la recogida de animales domésticos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Izquierda Unida (IU) denunció hoy que el Ayuntamiento de León carece desde marzo del año pasado de un contrato en vigor para la recogida de animales domésticos en la vía pública, de forma que, aunque el servicio continúa prestándose, lo hace sin una actualización de precios acorde a nuevas necesidades, lo que “evidencia una falta total de planificación y de voluntad política” por parte del concejal de Desarrollo Urbano y Servicio de Patrimonio”, además del “consiguiente retraso en el pago de las facturas a la Protectora de Animales”.

“El Ayuntamiento está permitiendo que un servicio esencial se preste sin contrato actualizado y al margen de la nueva Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales, algo absolutamente inadmisible desde el punto de vista legal y ético”, señaló el coordinador local de Izquierda Unida, Rubén Estévez.

De igual forma, la formación alertó también de la “grave descoordinación” existente con la Policía Local, lo que genera situaciones en las que, ante el aviso por un gato en la vía pública, “se responde que no se recogen gatos ni se actúa”, a pesar de que, según la ley, “es el Ayuntamiento quien debe hacerse cargo de ellos”.

En este sentido, la Asociación Argos León solicitó que, cuando aparezca un gato en las calles de León, “el Ayuntamiento tenga un protocolo efectivo para que se pueda proceder a su recogida, atención veterinaria y acogida hasta que aparezca el dueño si esta perdido, se pueda dar en adopción si es un abandono o regrese a su colonia si es comunitario”.

Izquierda Unida consideró “especialmente preocupante” la ausencia de una política municipal “clara” respecto a las colonias felinas, que actualmente dependen casi en exclusiva del esfuerzo de voluntarios o de asociaciones como Argos León. “No se puede seguir sosteniendo la protección animal únicamente gracias al compromiso altruista del voluntariado, sino que el Ayuntamiento tiene que asumir su responsabilidad, organizar las colonias y dotarlas de medios”, subrayó Estévez.

Por ello, IU reclamó que se “fomente, cuide y respalde de manera efectiva” al voluntariado que atiende las colonias felinas, “garantizando recursos, coordinación y seguridad jurídica”, porque “hablar de bienestar animal implica tener una política integral, no actuaciones improvisadas ni dejación de funciones”.

IU exigió al Ayuntamiento de León la licitación inmediata del contrato de recogida de animales, su adaptación a la legislación vigente y la puesta en marcha de “una verdadera política pública de protección animal”, basada en la coordinación entre servicios municipales, el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de los animales.