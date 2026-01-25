Diez asegura que un "León solo" ayudaría a vertebrar el país y advierte que "no se puede luchar" contra la identidad

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El alcalde de León, José Antonio Diez, se ha mostrado convencido de que un "León solo" ayudaría a vertebrar el país y ve con optimismo la actitud de los leoneses ante la posibilidad de establecer un autogobierno, un contexto en el cual ha asegurado que "no se puede luchar" contra la identidad y el sentimiento.

Diez no ve factible a corto plazo que León obtenga la autonomía, aunque sí confía en que a medio plazo pueda producirse una "realidad" en este sentido. Mientras tanto, ha garantizado que desde León se seguirá reivindicando, luchando y trabajando por lograrlo. "Desde León vamos a seguir reivindicando, luchando y trabajando por ese autogobierno que nos corresponde, que deberíamos tener hace ya 40 años, que debería haber sido ya prácticamente consignado automáticamente en el inicio del mapa territorial por nuestra historia y por nuestra connotación histórica y que, sin embargo, no nos fue concedido", ha recalcado.

En este sentido, ha insistido en que se trata de un aspecto "muy importante" para la sociedad que "marcaría muchísimo" el futuro y el devenir de los leoneses. "Vamos a seguir luchando, trabajando, para que más pronto que tarde pueda ser una realidad", ha reiterado en una entrevista concedida a Europa Press.

No obstante, ha afirmado ser consciente de que es un objetivo "difícil" de conseguir, ante un PP y un PSOE que, a priori, "no están muy convencidos". Al respecto, ha subrayado la importancia que la propuesta de una autonomía tendría para León, ya que ayudaría a vertebrar el país. "El interés nacional es una de las condiciones que pueden expresar la activación del artículo 144 y, en ese sentido, vamos a trabajar y vamos a insistir en que León logre algo de lo que nunca tuvo que carecer, que es su propia comunidad autónoma", ha apostillado.

El regidor leonés se ha mostrado optimista de cara al futuro y, según ha explicado, en 2019, cuando se aprobó la primera moción para la autonomía de la Región Leonesa en el Ayuntamiento de León, nadie pensaba que seis años después iba a haber un avance como el que se ha producido. "Nadie pensaba que seis años después íbamos a estar donde estamos ahora, yo creo que igual tampoco lo habíamos pensado", ha reconocido.

MAYOR CONCIENCIACIÓN

En estos momentos, ha continuado, la reivindicación de la autonomía leonesa es algo conocido "en todos los lugares", se han ido dando pasos en este sentido y la concienciación social que siempre ha habido es "aún mayor". "Evidentemente esto no va a ser para mañana ni para pasado, pero yo sí confío que en un medio plazo podamos tener una realidad", ha sostenido.

En este sentido, se ha referido a los municipios en los que se están aprobando las mociones en favor de la autonomía leonesa, que alcanzan los 72 y ha apuntado que en algunos ayuntamientos no se ha respaldado esta propuesta por las presiones del PSOE y el PP. Ante esta situación ha advertido que contra el sentimiento y contra la identidad "no se puede luchar".

"Tú puedes obligar a la gente a decir que no, pero su sentimiento, la lucha por su identidad y realmente lo que quiere, desea y anhela no se coarta diciendo 'no vote esto'; eso está ahí y en el momento que esto se active yo creo que la mayoría de leoneses van a estar presentes en la reivindicación de la lucha", ha puntualizado y ha vaticinado que este sentimiento, que ya es una realidad entre la población leonesa, será "mucho mayor".

"ESTAMOS BASTANTE CABREADOS PORQUE NO NOS VALORAN"

Para José Antonio Diez los leoneses se infravaloraban en el pasado en cierto modo, pero ahora su percepción como regidor es que la sociedad ha cambiado en ese sentido. "Creo que cada vez estamos más orgullosos de lo que somos, defendemos más lo nuestro; sabemos que tenemos mucho y bueno; no solamente en lo tangible, también en lo intangible, en las personas, en lo humano, en nuestra historia, en nuestro sentimiento, en nuestra capacidad de desarrollo. Y yo creo que ahora mismo ya no nos infravaloramos, sino todo lo contrario, estamos bastante cabreados porque no nos valoran, que no es lo mismo", ha apostillado.

A lo largo de los últimos años, en su opinión, ha cambiado mucho el sentir, la proactividad y la forma de actuar de los leoneses y en estos momentos "están convencidos de lo que hacen, creen en ello y se sienten seguros de que pueden alcanzar lo que anhelan".