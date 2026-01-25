El Ayuntamiento de León habilita un plazo desde este lunes al 2 de febrero para consultar el Censo Electoral
El horario habilitado a tal fin será de lunes a viernes desde las 9.00 hasta las 14.00 horas
El Ayuntamiento de León dispondrá de un servicio de consulta de las listas electorales vigentes desde este lunes, día 26 de enero, hasta el 2 de febrero, ambos incluidos, en la planta baja del edificio de Ordoño II, en el área del Servicio de Información y Registro.
El horario habilitado a tal fin será de lunes a viernes desde las 9.00 hasta las 14.00 horas, mientras que el sábado y el domingo será de 10.00 a 14.00 horas.
Dentro de este plazo, y de acuerdo con la normativa vigente, cualquier persona podrá formular sus reclamaciones dirigidas a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre sus datos censales, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.
No obstante, el Consistorio ha puntualizado que solo podrán ser tenidas en cuenta las que se refieran a la rectificación de errores en los datos personales, a los cambios de domicilio dentro de una misma circunscripción o a la no inclusión del reclamante en ninguna Sección del Censo de la circunscripción pese a tener derecho a ello.
Las reclamaciones podrán presentarse directamente en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral correspondiente o a través del Ayuntamiento, que remitirá el impreso, de forma inmediata, a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral.