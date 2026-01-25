El Ayuntamiento de León habilita un plazo desde este lunes al 2 de febrero para consultar el Censo Electoral

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León dispondrá de un servicio de consulta de las listas electorales vigentes desde este lunes, día 26 de enero, hasta el 2 de febrero, ambos incluidos, en la planta baja del edificio de Ordoño II, en el área del Servicio de Información y Registro.

El horario habilitado a tal fin será de lunes a viernes desde las 9.00 hasta las 14.00 horas, mientras que el sábado y el domingo será de 10.00 a 14.00 horas.

Dentro de este plazo, y de acuerdo con la normativa vigente, cualquier persona podrá formular sus reclamaciones dirigidas a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre sus datos censales, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

No obstante, el Consistorio ha puntualizado que solo podrán ser tenidas en cuenta las que se refieran a la rectificación de errores en los datos personales, a los cambios de domicilio dentro de una misma circunscripción o a la no inclusión del reclamante en ninguna Sección del Censo de la circunscripción pese a tener derecho a ello.

Las reclamaciones podrán presentarse directamente en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral correspondiente o a través del Ayuntamiento, que remitirá el impreso, de forma inmediata, a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral.