Herido un hombre de 74 años al volcar con su turismo en Navatejera

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León ha recibido un nuevo aviso por un accidente durante la tarde de este domingo.

En concreto, la llamada se ha recibido a las 17.49 horas, cuando se alertaba de que un vehículo había volcado en el kilómetro 2 de la carretera LE-311, en Navatejera.

Como consecuencia, el conductor del vehículo, un hombre de 74 años ha resultado herido.

Se ha avisado a la policía local de Villaquilambre, a Tráfico de León y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar.