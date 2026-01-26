UPL estalla contra la Junta por el bloqueo de la radio digital: "Condenan a la Región Leonesa al silencio informativo"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La formación leonesista denuncia que mientras otras comunidades han avanzado de forma decidida en la implantación de la radio digital, Castilla y León sigue instalada en la inacción, sin calendario, sin transparencia y sin ofrecer alternativas al modelo analógico.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado en las Cortes de Castilla y León la responsabilidad directa de la Junta en el bloqueo del despliegue de la radio digital terrestre DAB+, una decisión que mantiene a la Comunidad, y de forma especialmente grave a la Región Leonesa, en una situación de atraso tecnológico, desigualdad territorial y creciente vulnerabilidad informativa.

A través de una iniciativa parlamentaria, UPL acusa al ejecutivo autonómico de no haber licitado ni planificado el uso del espectro radioeléctrico digital, pese a que el marco normativo estatal permite desde hace años el despliegue del DAB+ y a que otras comunidades autónomas ya han convocado concursos públicos para que las emisoras privadas puedan ocupar los múltiplex digitales.

En este aspecto, los leonesistas apuntan que mientras territorios como Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana o Navarra han avanzado de forma decidida en la implantación de la radio digital, la Junta de Castilla y León sigue instalada en la inacción, sin calendario, sin transparencia y sin ofrecer alternativas a un modelo analógico claramente agotado. Para UPL, este retraso no es casual, sino una muestra más del abandono estructural que sufre la Región Leonesa.

Así, la formación regionalista recuerda que el sistema DAB+ permite reducciones de hasta el 80 % en el consumo energético por programa, mejora notablemente la calidad de audio, amplía la oferta radiofónica y reduce los costes de mantenimiento. “Bloquear el DAB+ mientras se habla de transición ecológica y digital es una contradicción evidente”, señalan desde UPL.

De este modo, denuncian que el impacto de esta dejación es especialmente grave en el medio rural, donde numerosas zonas de León, Zamora y Salamanca tienen una cobertura deficiente o inexistente de FM debido a su compleja orografía. A esta situación se suma el apagón de la Onda Media, que durante décadas garantizó la recepción radiofónica en amplias áreas rurales y que ha desaparecido sin que la Junta haya ofrecido una alternativa tecnológica viable. En este aspecto, recuerdan que Radio Nacional de España cesó sus emisiones en Onda Media a finales del pasado año y varias emisoras privadas ya han cerrado este servicio o tienen previsto hacerlo en breve, lo que está generando auténticas bolsas de silencio informativo en pueblos donde la FM no llega o lo hace con graves limitaciones. “La Junta ha permitido que se apague la Onda Media sin sustituirla por una red digital moderna, dejando a muchos vecinos literalmente incomunicados”, denuncia UPL.

Asimismo, desde la formación leonesista se subraya además el papel estratégico de la radio en situaciones de emergencia. A diferencia de otros sistemas, recuerdan que la radio puede funcionar mediante receptores a pilas, incluso durante apagones eléctricos prolongados, y el DAB+ permite la recepción inmediata de mensajes de alerta y avisos de emergencia, una herramienta fundamental en casos de incendios, inundaciones, temporales o situaciones de protección civil.

Por ello, UPL advierte de que, mientras las redes móviles pueden colapsar en escenarios críticos, la radio digital es un sistema robusto y fiable que debería estar plenamente integrado en los planes de emergencia, por lo que afirman que “renunciar al DAB+ es renunciar a una herramienta básica de información y seguridad para la población”.

Finalmente, Unión del Pueblo Leonés (UPL) exige a la Junta que abandone su pasividad, publique de forma inmediata la planificación del espectro radioeléctrico, convoque los concursos necesarios para el despliegue del DAB+ y ponga en marcha campañas informativas dirigidas a la ciudadanía. “No vamos a permitir que la Región Leonesa sea tratada como un territorio de segunda ni que se la condene a convertirse en una isla analógica”, concluyen.