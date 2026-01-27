Justicia refuerza con otro magistrado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Leon

El Ministerio de Justicia reforzará la antigua Sección Segunda de la Audiencia Provincial (Civil) con un nuevo magistrado, la primera de las cuatro incorporaciones que se sumarán a la plantilla de alrededor de medio centenar de profesionales de la magistratura que sirven en León. Las otras tres serán, una para la plaza 1 del Tribunal de Instancia de lo Mercantil (antiguo Juzgado de lo Mercantil) y dos más para las plazas 10 y 11 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de la capital (antiguos Juzgados de Primera Instancia 10 y 11 de León), que en la práctica desempeñan sus funciones como juzgados de Familia. Todos los refuerzos que se han concedido a la provincia van destinados al orden civil y en todos los casos, se destinan a la capital.

Las incorporaciones, de momento en proyecto aunque con todos los visos de hacerse realidad, forman parte de «la mayor creación de plazas judiciales en un solo año», según anunció en las últimas horas el Gobierno y son posibles «gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia», que introduce un nuevo modelo organizativo que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia formados por diversos jueces que cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico.

«El nuevo modelo», recuerda Justicia, «permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo». Estas plazas tienen un coste de unos 100.000 euros, cuando crear un juzgado tradicional costaba alrededor de 500.000 euros.

Las cuatro nuevas plazas de León, veinte en la Comunidad, 500 en toda España, se han distribuido teniendo en cuenta las cargas de trabajo de los distintos órganos judiciales, las necesidades de incremento de la planta judicial y las propuestas recogidas en las memorias anuales de los Tribunales Superiores de Justicia. Se distribuyen en trescientas sesenta y tres plazas en Secciones de Tribunales de Instancia, dos en el Tribunal Central de Instancia; ochenta y cinco plazas de magistrado o magistrada en órganos colegiados, de las cuales, tres corresponden al Tribunal Supremo, cuatro a la Audiencia Nacional, siete a los Tribunales Superiores de Justicia y setenta y una a las Audiencias Provinciales; y cincuenta plazas de jueces o juezas de adscripción territorial.

Las secciones civiles de la Audiencia Provincial (Primera y Segunda) tenían el pasado otoño una media de 621 asuntos pendientes de tramitar al cierre del tercer trimestre. Es la última referencia en datos de que se tiene constancia oficial en el Consejo General del Poder Judicial. Mercantil tenía 980 carpetas pendientes de dar salida y en los juzgados de Familia había 1.179 expedientes entre las dos salas.

MÁS BARATO

En total, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones de euros, mientras que con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones.

Además de estas 500 plazas, sigue su tramitación parlamentaria el proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal, que prevé la convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años.