El empresario leonés Claudio Rivas será juzgado, acusado de otra estafa

El empresario leonés Claudio Rivas, vinculado al conseguidor Victor de Aldama por su supuesta participación en una trama de fraude del IVA en la venta de hidrocarburos, deberá someterse a un segundo juicio en la Audiencia Nacional por decisión del magistrado de la Plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción Seis), que aprecia indicios bastantes de delitos contra la Hacienda Pública de los años 2016, 2017 y 2018, falsedad de documento mercantil, blanqueo de capitales y constitución, dirección e integración en organización criminal.

El magistrado entiende que está acreditada una operativa con sistema de fraude que se valía de la empresa de hidrocarburos SKT Oil, para la ocultación e introducción posterior en el circuito económico de los beneficios ilícitos, así como la actividad relativa a la facturación falsa utilizada.

SKT Oil habría incrementado de forma ficticia la cuota de IVA soportado. Se deducía el impuesto a través de facturas emitidas por empresas inactivas, inexistentes o «que hacen de esta operativa su actividad ordinaria». Lo mismo hizo a través de la operadora de hidrocarburos Owtra Oil.

Según el instructor, la trama organizada habría defraudado a través de SKT una cuota de 13.8 millones de euros en el año 2016, de 35.2 millones en 2017 y de 14.6 millones en 2018. En el caso de Owtra Oil, habría defraudado 7.2 millones en el ejercicio 2018 de euros de la cuota del IVA.

La fórmula que se seguía para la administración de los beneficios obtenidos de la actividad defraudatoria y reintegrarlos en el circuito económico pasaba por la compra de diversos inmuebles, entre ellos una vivienda y una finca en la localidad madrileña de Valdemoro, seis apartamentos en Benidorm (Alicante), un local comercial en Madrid comprado por 1.6 millones de euros y un edificio de 45 viviendas adquirido en 2018 por 1.6 millones y vendido en 2022 por 2.7 millones de euros, de acuerdo a las pruebas obrantes.

Rivas está vinculado a una primera trama destapada por la UCO de la que se le considera cabecilla junto al conseguidor Victor de Aldama