El paro da un respiro a León pero la economía sigue lastrada por una de las peores tasas de actividad de España

La Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025, publicada este 27 de enero por el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja un cierre de año positivo para el mercado laboral español, con un nuevo récord de ocupación y la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez desde 2008.

En el conjunto de España, los ocupados alcanzaron los 22.463.300 (76.200 más que en el trimestre anterior), mientras los parados se situaron en 2.477.100. La tasa de paro descendió hasta el 9,93% (-0,52 puntos respecto al trimestre previo) y la tasa de actividad se colocó en el 58,94%.

En el balance anual de 2025, se crearon 605.400 empleos (+2,8%) y el paro bajó en 118.400 personas (-4,5%). En Castilla y León, la situación es más favorable que la media nacional: la tasa de paro se situó en el 8,36%, con 1.052.700 ocupados y 96.100 parados. En la provincia de León, los datos muestran 185.400 ocupados y 19.400 parados, lo que arroja una tasa de paro del 9,48% y una tasa de actividad del 51,37%.

Esta tasa de desempleo es superior a la autonómica (8,36%) y ligeramente inferior a la nacional (9,93%), situando a León en una posición intermedia dentro de Castilla y León: peor que provincias como Burgos (6,78%), Segovia (7%) o Palencia (7,83%), pero mejor que Zamora (10,84%).

Por sexos en León, los hombres registran una tasa de paro del 8,52% (97.800 ocupados y 9.100 parados; tasa de actividad 55,56%), mientras que las mujeres presentan un 10,53% (87.600 ocupadas y 10.300 paradas; tasa de actividad 47,46%). La brecha de género en el desempleo es notable, aunque la tasa femenina se mantiene por debajo de la media nacional para mujeres (11,24%).

Estos resultados confirman la consolidación de la recuperación laboral en España, aunque en provincias como León persisten desafíos vinculados a la baja tasa de actividad (por debajo de la media autonómica y nacional) y a la mayor incidencia del paro femenino.

Sólo Orense (47,65%), Zamora (50,85%) y Ávila (51,37%) tienen una tasa de actividad más baja que la provincia leonesa.