San Andrés abre el plazo de inscripción para participar en el desfile de Carnaval que repartirá 3.100 euros en premios
Desde la concejalía de Cultura informan que el próximo 10 de febrero, a las 19.00 horas, se celebrará en el Ayuntamiento una reunión informativa dirigida a los inscritos
El próximo domingo 15 de febrero, San Andrés del Rabanedo celebra el carnaval con un gran desfile que partirá a las 17:30 horas desde la Casa de Cultura de Pinilla. El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción desde el 28 de enero al 9 de febrero. Es imprescindible que las inscripciones se presenten por registro para que sean válidas.
El gran desfile incluye un concurso dividido en cinco categorías: carrozas (con dimensiones mínimas de 2,5×4 y máximas de 3,80x12x4,50), comparsas (con un mínimo de 26 personas), grupos de entre 16 y 25 personas, grupos de entre 3 y 15 personas, y la categoría individuales o parejas. El jurado tendrá que puntuar y valorar diferentes aspectos del disfraz, escenografía, coreografía…
En cada categoría se otorgarán tres premios con un montante económico total de 3.120 euros a repartir entre los galardonados. El reparto será el siguiente: 500 euros al primer premio de las carrozas, 400 al segundo y 300 al tercero; en la categoría de comparsas, 400, 300 y 200; en la de grupos grandes, 250, 175 y 150; en la de grupos pequeños, 150, 100 y 75; individuales o parejas, 50, 40 y 30.
En plazo de inscripción para participar en el desfile y el concurso termina el 9 de febrero. Los interesados deberán formalizar su solicitud de acuerdo con el modelo anexo, el cual está disponible en la web municipal (www.aytosanandres.es), y es imprescindible presentarlo por registro.