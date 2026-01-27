San Andrés abre el plazo de inscripción para participar en el desfile de Carnaval que repartirá 3.100 euros en premios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo domingo 15 de febrero, San Andrés del Rabanedo celebra el carnaval con un gran desfile que partirá a las 17:30 horas desde la Casa de Cultura de Pinilla. El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción desde el 28 de enero al 9 de febrero. Es imprescindible que las inscripciones se presenten por registro para que sean válidas.

Desde la concejalía de Cultura informan que el próximo 10 de febrero, a las 19.00 horas, se celebrará en el Ayuntamiento una reunión informativa dirigida a los inscritos.

El gran desfile incluye un concurso dividido en cinco categorías: carrozas (con dimensiones mínimas de 2,5×4 y máximas de 3,80x12x4,50), comparsas (con un mínimo de 26 personas), grupos de entre 16 y 25 personas, grupos de entre 3 y 15 personas, y la categoría individuales o parejas. El jurado tendrá que puntuar y valorar diferentes aspectos del disfraz, escenografía, coreografía…

En cada categoría se otorgarán tres premios con un montante económico total de 3.120 euros a repartir entre los galardonados. El reparto será el siguiente: 500 euros al primer premio de las carrozas, 400 al segundo y 300 al tercero; en la categoría de comparsas, 400, 300 y 200; en la de grupos grandes, 250, 175 y 150; en la de grupos pequeños, 150, 100 y 75; individuales o parejas, 50, 40 y 30.

En plazo de inscripción para participar en el desfile y el concurso termina el 9 de febrero. Los interesados deberán formalizar su solicitud de acuerdo con el modelo anexo, el cual está disponible en la web municipal (www.aytosanandres.es), y es imprescindible presentarlo por registro.