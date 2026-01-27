Suárez-Quiñones a Nuria Rubio: "Es chocante que se extrañe de que haya gente que trabajemos por los leoneses”

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

“Resulta extraño que el Partido Socialista se extrañe de que haya gente que trabajemos por los ciudadanos de la provincia de León y de su capital”. Con estas palabras, el presidente del Partido Popular de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, respondió a la vicesecretaria general del Partido Socialista de Castilla y León, Nuria Rubio, que esta mañana mostró su “sorpresa” ante el hecho de que “parece que hay un vínculo muy especial” entre el alcalde de León, José Antonio Diez, y Juan Carlos Suárez-Quiñones, hasta el punto de que, según afirmó, el regidor llegó a decir sobre en el consejero que “es el mejor político que tiene León fuera de sus fronteras”.

“Eso fue una frase y nada más, pero resulta chocante que tanto el Partido Socialista como Nuria Rubio se extrañen de que se trabaje por los ciudadanos y por los leoneses”, insistió el ‘popular’.