Suárez-Quiñones a Nuria Rubio: "Es chocante que se extrañe de que haya gente que trabajemos por los leoneses”
según afirmó, el regidor llegó a decir sobre en el consejero que “es el mejor político que tiene León fuera de sus fronteras”
“Resulta extraño que el Partido Socialista se extrañe de que haya gente que trabajemos por los ciudadanos de la provincia de León y de su capital”. Con estas palabras, el presidente del Partido Popular de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, respondió a la vicesecretaria general del Partido Socialista de Castilla y León, Nuria Rubio, que esta mañana mostró su “sorpresa” ante el hecho de que “parece que hay un vínculo muy especial” entre el alcalde de León, José Antonio Diez, y Juan Carlos Suárez-Quiñones, hasta el punto de que, según afirmó, el regidor llegó a decir sobre en el consejero que “es el mejor político que tiene León fuera de sus fronteras”.
“Eso fue una frase y nada más, pero resulta chocante que tanto el Partido Socialista como Nuria Rubio se extrañen de que se trabaje por los ciudadanos y por los leoneses”, insistió el ‘popular’.