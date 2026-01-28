La nieve regresa a la ciudad con la provincia de León en alerta naranja

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

La capital leonesa ha amanecido este miércoles 28 de enero bajo una cortina de copos blancos que, poco a poco, ha ido tiñendo de blanco los coches, las calles y los tejados.

La nieve ha regresado a León tras un episodio invernal que no da tregua, devolviendo a la ciudad esa imagen invernal.Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), León se encuentra hoy en alerta naranja por riesgo importante de nevadas.

El aviso está activo desde las 00:00 horas hasta las 17:59 horas en la zona del Bierzo, donde la probabilidad de precipitaciones en forma de nieve oscila entre el 40% y el 70%. Se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros en 24 horas, con una cota de nieve situada a partir de los 800 metros.

En la zona baja, la alerta naranja también se mantiene vigente desde la medianoche y se prolongará hasta las 15.59 horas. Las condiciones son similares: probabilidad del 40-70%, acumulaciones previstas de hasta 5 centímetros en 24 horas y cota de nieve a partir de los 800 metros.

Nieva en LeónDL

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en los desplazamientos, especialmente en zonas de montaña y accesos a la ciudad, donde la presencia de nieve y posibles placas de hielo puede complicar la circulación.