La nieve tiñe de blanco la capital leonesa y la provincia sigue en alerta naranja ante la furia de una nueva borrasca

La capital leonesa sigue envuelta en un intenso episodio invernal este miércoles 28 de enero de 2026. La nieve, que comenzó a caer con fuerza durante la madrugada, continúa cayendo con fuerza en estos momentos de forma persistente y con copos abundantes, complicando ya notablemente el tránsito peatonal por las calles.

Las aceras y calzadas están acumulando espesor suficiente para generar resbalones frecuentes, y la ciudad luce completamente teñida de blanco: coches, parques, tejados y plazas cubiertos por un manto nevado que no deja de crecer.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la provincia de León —incluida la capital y la zona baja— se mantiene en alerta naranja por riesgo importante de nevadas. El aviso para la zona baja está activo desde la medianoche y se prolonga hasta las 15:59 horas, con probabilidad de precipitaciones en forma de nieve del 40-70%, acumulaciones previstas de hasta 5 cm en 24 horas y cota de nieve a partir de los 800 metros (aunque en la práctica, con la bajada térmica actual, está nevando en cotas inferiores).

En el Bierzo, el aviso naranja se extiende hasta las 17:59 horas con condiciones similares. Esta situación forma parte de un temporal más amplio en Castilla y León (afectando también a Burgos, Palencia y Zamora en alerta naranja por nevadas), impulsado por una borrasca activa que combina precipitaciones generalizadas, descenso térmico y vientos.

Nieva en LeónDL

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en los desplazamientos, especialmente en zonas de montaña y accesos a la ciudad, donde la presencia de nieve y posibles placas de hielo puede complicar la circulación.