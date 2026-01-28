Tractorada en León: horarios, cortes de tráfico y recorrido

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Local del Ayuntamiento de León pone en marcha un dispositivo especial de vigilancia, control y gestión del tráfico con motivo de la manifestación prevista para este jueves 29 de enero en la ciudad de León convocada por el sector agrario y en la que se prevé la participación de tractores. Además, avisa de afecciones en la circulación y cortes de tráfico en las vías por la que discurrirá la protesta.

La caravana de vehículos y personas a pie se concentrará en el aparcamiento de superficie del Estadio Reino de León a partir de las 08:00 horas. El inicio del recorrido está previsto a partir de las 11:00 horas por el siguiente itinerario: avenida Ingeniero Sáenz de Miera; avenida de Palencia; glorieta de Guzmán; avenida de República Argentina; calle Santa Nonia; paseo del Jardín de San Francisco; avenida de Independencia; plaza de Santo Domingo; Gran Vía de San Marcos; plaza de la Inmaculada; Gran Vía de San Marcos; plaza de San Marcos; avenida Peregrinos para finalizar en la explanada de los Pendones Leoneses en torno a las 15:00 horas.