Villaquilambre moviliza 1,5 M€ para cerrar sus «cicatrices» urbanísticas en tres pueblos

Villaquilambre se prepara para un 2026 de máquinas y asfalto. El equipo de gobierno ha puesto velocidad de crucero a tres de los proyectos urbanísticos más demandados del municipio, intervenciones que no solo buscan mejorar el firme, sino dar continuidad a tramas urbanas que llevaban años «a medias» o con problemas de seguridad vial.

La actuación más inmediata se centra en Navatejera, con la mejora de las calles Santo Cristo y Blas de Otero (tramo parcial). Con una inversión que ronda los 200.000 euros, el proyecto no se limitará a un simple bacheo; incluye el fresado del firme, la nivelación de las tapas de registro (para evitar los ruidos al paso de vehículos) y la mejora de la accesibilidad en las aceras. Se trata de una de las zonas con mayor densidad de tráfico interno de la pedanía que presentaba un deterioro evidente.

En Villaobispo de las Regueras, el foco está puesto en la intersección de las calles Remesón y Juan de Juni.

Tras completar la compleja tramitación de los convenios urbanísticos para obtener los terrenos necesarios, el Ayuntamiento proyecta una nueva glorieta para pacificar el tráfico en un punto conflictivo y servirá para rematar la urbanización de este sector, mejorando la seguridad de los peatones en una zona de constante crecimiento residencial.

Conexión con Villarrodrigo

El proyecto de mayor calado estratégico es la remodelación del Camino Viejo a León, desde la calle Pablo Casals hasta Villarrodrigo. Esta vía, que actúa como «desahogo» para muchos conductores que evitan las arterias principales, dejará de ser un camino degradado para convertirse en una carretera moderna con mejores arcenes e iluminación.

Tras la aprobación definitiva de los convenios a finales del pasado año, la obra encara su fase de licitación.

Estos tres proyectos, financiados en gran parte a través de los planes de cooperación de la Diputación de León, han tenido que sortear meses de gestión administrativa y obtención de suelos. El Bocyl los publicaba ayer.