La subida del agua se 'evapora' en el pleno de San Andrés

Los vecinos de San Andrés del Rabanedo seguirán de momento sin ver repercutir en sus recibos el incremento de la tasa de abastecimiento de agua y conservación del alcantarillado un 2,3%. Y el Ayuntamiento asumirá 'la fuga' de dinero de las arcas municipales para sufragar el desfase del coste del servicio, tras perder una nueva votación el equipo de Gobierno leonesista en minoría.

Así que tras el varapalo el pasado dociembre de la ordenanza de basuras en la era postgersul, que impide ingresar casi un millón a San Andrés, UPL tampoco saca adelante la subida del agua.

El año pasado sí que pudo dar luz verde a una actualización del 38% tras nueve años sin haberse tocado la tasa en detrimento de la hucha municipal, aunque fue un extremis con solo cuatro votos de UPL (al faltar dos concejales), la ausencia de Cs y la no adscrita, la abstención de IU, PP y PSOE y el voto en contra de los tres ediles de Vox.

En el pleno de hoy se llevaba la revisión de este año, que fue aprobada inicialmente el pasado octubre, pero que recibió dos alegaciones y tras desestimarlas se debía someter hoy a aprobación definitiva.

IU señaló que el texto que se traía al pleno "no coincide con lo aprobado" en otoño y advirtió de posible nulidad "por cambio sustancial, al suprimir la motivación". También apuntó que al no haber entrado en vigor el 1 de enero como se decía se "rompe el equilibrio presupuestario".

Vox fue de la misma opinión, el PSOE añadió que al "romper el principio de anualidad, lo que se trae no es lo mismo y no se cobrará el primer trimestre" e hizo una advertencia "por seguridad jurídica".

Por supuesto parte el PP achacó a la "falta de organización y gestión de UPL" que la actualización no se hubiera llevado a pleno el 29 de diciembre, cuando tenía los tres informes válidos del interventor, secretario y tesorera y cumplía entrar el vigor el 1 de enero. Los cuatro partidos pidieron que el asunto se dejara encima de la mesa para traer las correcciones.

La alcaldesa, Ana Fernández Cuarel, defendió el expediente porque no es "una propuesta a mi antojo, sino hecha por los técnicos de esta casa. Está todo perfecto y no existe una modificación sustancial". También pidió que no hicieran "demagogia" porque no aprobar la subida no beneficia a los vecinos, ya que el dinero sigue saliendo del Ayuntamiento, pero se dará la injusticia de que quien "consume 3 pagará lo mismo que quien consume la mitad".

La regidora apuntó que su "percepción" es que esos grupos políticos piensan "vamos a decir esto, que sabemos más que los técnicos que dicen que todo está bien para así no aprobar la tasa".