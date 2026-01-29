Así ha sido la comparecencia de Antonio Silván hacia el Ministro de Transportes, Óscar Puente

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Señor presidente, señorías.

Señor ministro:

Permítame comenzar con lo imprescindible ante una tragedia nacional. Y lo imprescindible son las víctimas y sus familiares.

Por eso, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, trasladamos nuestro pésame más sincero a los familiares de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz.

Asimismo, nuestro apoyo a los heridos y a quienes hoy arrastran secuelas físicas y emocionales.

Y también nuestro reconocimiento a los equipos de emergencias, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y personal ferroviario que actuaron con total dedicación, humanidad y profesionalidad en las horas más difíciles y ¡cómo no! a los vecinos de Adamuz.

Y precisamente por respeto a esas víctimas, señor Puente, hoy no venimos aquí a escuchar propaganda.

Porque lo primero en una tragedia es el duelo.

Pero lo segundo es la responsabilidad política.

1. Control del relato en lugar de certezas

Y si algo ha quedado claro estos días es que, mientras España lloraba a sus muertos, su Ministerio no se centró en dar certezas: se centró en controlar el relato.

Pero su relato era un bulo, y hoy venimos a exigir verdad.

No nos vale la excusa de que “la comunicación ha fallado”

No. Ha fallado usted.

Usted acusaba a los medios de contar “bulos como una catedral”, cuando el único que estaba contando bulos era usted.

2. Se advirtió del riesgo. Ustedes no escucharon

Vamos a los hechos.

Esto no fue un hecho o un suceso extraño e inesperado. Es, por desgracia, la crónica de una tragedia anunciada.

Porque aquí hubo voces que alertaron:

• Lo hicieron los maquinistas, advirtiendo en más de 20 ocasiones de “incorrecciones e irregularidades” en ese punto peligroso.

• Lo hicieron los usuarios, denunciando retrasos, incidencias, anomalías y pérdida de calidad del servicio.

• Y lo hicimos también los senadores del Partido Popular, que, aquí, en sede parlamentaria advertimos de los riesgos crecientes.

¿Y ante esas advertencias, qué hizo su Gobierno?

Ignorar. Minimizar. Desacreditar.

Esperar a que “no pasara nada”… hasta que pasó.

Hasta que murieron 45 personas.

Y cuando ya pasó —cuando ya había muertos— llegó la prisa, el control de daños y lo que se ha descrito como el “manual del apagón”: mucha información aparente para esconder la información necesaria.

3. Comparece porque le obligan: España ha descubierto sus mentiras

Señor Puente, usted comparece hoy porque le obligan.

Y porque toda España ha descubierto sus mentiras.

Comparece aquí porque la presión social y parlamentaria lo ha hecho inevitable.

Ustedes pretendían lo de siempre: control del relato, propaganda y, después, silencio.

Y no le traemos hoy aquí por un tuit ni por una salida de tono.

Le traemos por algo mucho más grave: por mentir.

4. La mentira de la “renovación completa” y los supuestos 750 millones

La indignidad política empieza aquí:

Usted aseguró durante días que la vía estaba “completamente renovada” y que se habían invertido más de 750 millones de euros.

¿Dónde están esos 750 millones?

Ahora, incluso usted ha tenido que reconocer que la renovación era parcial, cuando debió ser total. Y que, en el tramo donde descarrila el Iryo, una soldadura unía un carril viejo —de 1989— con otro nuevo —de 2023—.

¿Una soldadura bien o mal hecha? ¿Cuántos millones costó esa soldadura?

Se lo respondo: costó la millonada impagable de 45 vidas y 123 heridos.

Costó un destrozo irreparable a todas las víctimas y a sus familias.

¿Y sabe lo peor?

Que el presidente de la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) ha reconocido públicamente que los técnicos también estaban sorprendidos, porque todos creían que había habido una renovación integral… y no fue así.

Le recuerdo sus palabras: “Todos creíamos que se había hecho una renovación integral de toda la vía después de más de 30 años de servicio”.

Lo creíamos todos. Y usted lo repetía con total determinación.

Esto, señor Puente, no es una anécdota: es el corazón político del escándalo.

Por eso le pregunto:

¿Por qué mintió diciendo “renovación completa” cuando no lo era?

Y se lo digo con claridad: mentirle a un país entero mientras los servicios de emergencia aún estaban atendiendo a los heridos y rescatando a los fallecidos le invalida para ser ministro un minuto más.

5. Versiones cambiantes: no es gestión, es tapar

Señor ministro, cuando no ha podido sostener una versión, usted la ha ido cambiando como quien cambia de chaqueta:

• Primero dijo que era “muy extraño”.

• Luego que fue “mala suerte”.

• Después admitió la fisura como “posibilidad innegable”.

• Y ahora se descuelga con que puede ser el acero, o la soldadura, o un defecto de materiales…

Todo menos admitir lo más probable: renovación parcial y mantenimiento deficiente.

Señor Puente, eso no es gestión: eso es tapar.

Tapar para resistir en el cargo.

Se lo diré con toda claridad: la única soldadura verdaderamente sólida es la que le suelda a usted con Sánchez y a Sánchez con usted.

6. La investigación apunta al Ministerio: soldadura, Adif, Transportes

Y entro en el fondo.

En apenas una semana, la investigación técnica ha pasado de señalar posibilidades…a cerrar el círculo sobre el Ministerio de Transportes y sobre Adif.

Y ya no hablamos de opiniones: el propio presidente de la CIAF lo ha dicho con claridad:

“Todo parece evidenciar que la causa principal… ha sido la rotura, no tanto del carril, como de una soldadura”.

Una soldadura. Es decir: infraestructura. Y, por tanto: Adif. Y, por tanto: su Ministerio. Y, por tanto: usted.

La soldadura más cara y más frágil de la historia del ferrocarril en España.

7. Exigencia irrenunciable: trazabilidad y controles

Señor ministro: si la CIAF señala la soldadura como causa principal, hay algo irrenunciable:

Trazabilidad completa de la soldadura: procedimiento, autorizaciones, controles, fecha, registro, inspecciones, informes.

Porque aquí no puede haber más niebla.

Si el Estado tiene normas y el Estado falla, alguien responde.

Y si el Estado no aplica sus normas, alguien responde políticamente.

8. Ultrasonidos: otra “equivocación” demasiado conveniente

Llegamos a uno de los puntos más graves: la auscultación de las vías por ultrasonidos.

Usted afirmó públicamente que se había realizado en noviembre.

La documentación de Adif indica que se realizó en septiembre.

Y cuando se le desmonta, usted dice: “me equivoqué”.

Se equivoca usted mucho, señor Puente.

En democracia, un ministro puede equivocarse.

Lo que no puede es “equivocarse” siempre en lo que conviene a su relato.

La pregunta es:

¿Por qué intentó usted alterar la cronología de los controles?

¿Qué pretendía tapar?

9. No es un hecho aislado: es mantenimiento insuficiente

Ustedes intentan vender esto como un “hecho aislado”.

Pero los datos muestran otra cosa: el mantenimiento por viajero ha bajado mientras ha crecido el tráfico ferroviario.

Eso tiene un nombre: mantenimiento insuficiente.

No se puede mantener igual una infraestructura con más tráfico, más presión, más exigencia técnica y más operadores… y pretender que la seguridad se mantenga por arte de magia.

Cuando el mantenimiento se resiente, la seguridad se resiente.

Y cuando la seguridad se resiente, llegan tragedias.

Vuelvo al principio porque esto es clave:

Ante las advertencias reiteradas de maquinistas y usuarios, del deterioro y del riesgo, la respuesta fue la misma:

desprecio, soberbia y opacidad.

Señor Puente:

¿Cuántas advertencias necesita usted para actuar?

¿Cuántas denuncias son necesarias antes de que haya muertos?

10. Dos opciones: incompetencia o indignidad

Señor ministro, usted hablaba de “bulos”. Usted se presentaba como el garante de la información “veraz y rigurosa”.

Pero España ha entendido lo contrario: el bulo es usted.

Aquí solo caben dos opciones:

• O usted no sabía el estado real de la infraestructura y mintió por instinto político: eso le convierte en un ministro incompetente.

• O usted sí lo sabía y mintió para proteger al Gobierno: eso le convierte en un ministro indigno.

En cualquiera de los dos casos, usted debe dimitir.

11. Preguntas concretas que exige el país

Usted tiene obligación moral y política de responder con precisión:

1. ¿Qué hizo su Ministerio con los avisos de maquinistas, usuarios y oposición?

2. ¿Qué responsabilidad política piensa asumir usted hoy?

3. ¿Cuánto gastaron de verdad en la obra y qué garantías puede ofrecer de que esos 750 millones están destinados íntegramente a mejorar la infraestructura?

4. ¿Dónde está el dinero de los impuestos de los españoles, señor Puente?

12. No puede representar al Gobierno en funerales

También le digo, señor ministro, y con tristeza, que usted no puede representar al Gobierno en funerales y homenajes.

Estas semanas hay y habrá funerales y homenajes.

Esta misma tarde hay dos: en Huelva y en Madrid.

Creo que usted no podrá ir a ninguno, porque no va a poder mirar a las familias a la cara.

Si le queda un mínimo sentido de dignidad institucional, hoy debería terminar esta comparecencia con tres palabras:

“Presento mi dimisión”.

13. Sin presupuestos, deterioro: y el ferrocarril lo sufre

¡Señor ministro: la realidad es la que es! No lo que uno se inventa, ni lo que pretende imponer la propaganda.

Durante estos años hemos vivido una situación muy grave: España no ha contado con Presupuestos Generales del Estado.

Sin presupuestos, señor ministro, se deterioran los servicios públicos. Es inevitable. Lo estamos viendo cada día.

Y, por otro lado, señor Puente, señorías, no podemos separar la tragedia de Adamuz del contexto general del gobierno y del partido que le sostiene.

Lo que ha ocurrido aquí no es un accidente dentro de un gobierno serio y competente.

Ha ocurrido en un gobierno y dentro de un Ministerio que se ha convertido en zona cero de la corrupción y del desgobierno y usted es el máximo responsable de ese ministerio.

…Señorías, voy terminando, llevamos años sufriendo incidentes ferroviarios: averías y un mal funcionamiento del sistema.

Sin embargo, mientras esto ocurre, ¿qué hace usted?

Se dedica a lo que parece gustarle más: redes sociales, confrontación constante, provocación permanente. Y así, declaración tras declaración, se va creando “amigos”.

Lo hemos visto en las últimas horas con el presidente de la CIAF, a quien usted da libertad para hablar y, en cuanto le lleva la contraria, le censura y le critica.

Los españoles sintieron vergüenza ajena cuando le escucharon decir que tenemos “el mejor sistema ferroviario de la historia de España”.

¿De verdad cree usted eso?

Hoy hay más de 900 limitaciones temporales de velocidad en nuestras vías. Más de 900. Tramos enteros con velocidad reducida por problemas de infraestructura.

Eso no es excelencia. Eso es abandono.

Usted, en Alta Velocidad, ha liberalizado el servicio ferroviario, pero no ha sido capaz de gestionarlo. Y los resultados están a la vista.

Señor ministro: esto no es serio. Esto no es digno. Esto no es seguro.

14. Daño reputacional internacional

Por cierto, señor ministro: la semana de la tragedia usted tenía prevista una gestión comercial en Arabia Saudí. Se suspendió, como era lógico.

Le pregunto:

¿Ha valorado el daño reputacional que hoy sufre España?

¿Ha valorado el golpe a nuestro prestigio internacional por la pésima gestión de esta tragedia?

Mire: todavía no sabemos muchas cosas.

Pero sí sabemos esto: hay 45 fallecidos y 123 heridos.

Y a ellos, y a sus familias, les trasladamos nuestras oraciones, nuestra solidaridad y nuestra cercanía.

TERMINO, señor ministro

En una democracia, con 45 muertos, no basta con comparecer: lo que se diga tiene que ser verdad.

Y usted ha comparecido públicamente varias veces para ofrecer contradicciones, agresividad, intoxicación… y una mentira principal.

Así que el Senado y España no le piden un discurso.

Le exigen VERDAD y le exigen una decisión:

Señor Puente: dimita.

Y, antes de dimitir, pida perdón a las víctimas.

Sr. Puente en estos 11 días desde la tragedia ni una sóla disculpa, ni una sóla palabra de perdón ni un atisbo de error en su gestión.

Esa es su sensibilidad con las víctimas y su soberbia con su gestión.

Dimita por mentir, por ocultar, por desacreditar advertencias y, sobre todo, por no estar a la altura del dolor de España.

Muchas gracias.