Herido un ciclista al chocar contra un vehículo en la rotonda de la Universidad

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Se ha producido un nuevo accidente de tráfico en León, a las 20:16 horas.

Ha sido en la Avenida Príncipe de Asturias, en la rotonda con la Avenida de la Universidad.

Han chocado un turismo y una bicicleta, y se ha informado de que está herido el ciclista, de unos 40 años, consciente y que se queja de dolor en una pierna y la rodilla.

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha avisado a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico al lugar. Han informado también también al Cuerpo Nacional de Policía.