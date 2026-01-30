Una masa polar activa la alerta amarilla por nieve y viento en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León afrontará este viernes, 30 de enero, una situación meteorológica marcada por la inestabilidad y el avance de una masa polar que entra por el norte de la península. Según la información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la provincia está en aviso amarillo debido a la previsión de nevadas y fuertes rachas de viento, integrándose en el marco de la alerta general que afecta a gran parte de la comunidad de Castilla y León.

El cielo permanecerá cubierto durante toda la jornada, con precipitaciones que serán débiles o localmente moderadas. El fenómeno más relevante será el descenso progresivo de la cota de nieve, que se situará inicialmente entre los 1.200 y 1.500 metros para terminar cayendo hasta los 800 o 1.100 metros al final del día. Esto implicará acumulados de hasta diez centímetros a partir de las 16 horas en la Cordillera Cantábrica de León.

El viento cobrará especial protagonismo, soplando con una intensidad moderada que podrá alcanzar rachas de hasta 80 kilómetros por hora en la montaña leonesa. Esta situación de temporal se mantendrá durante gran parte de la segunda mitad del día, por lo que se recomienda precaución en los desplazamientos por carretera, especialmente en los puertos de montaña y zonas expuestas de la cordillera.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ligero descenso o estabilidad en las mínimas, mientras que las máximas tenderán a bajar, favoreciendo la aparición de heladas débiles en las cotas más altas.