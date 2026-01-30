Investigadores de la ULE buscan nuevos tratamientos y vacuna contra la leishmaniosis

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El grupo de investigación en Enfermedades Tropicales y Parasitarias (Entropia) de la Universidad de León, ULE, trabaja en la búsqueda de nuevos tratamientos y vacuna contra la leishmaniosis tras detectar un repunte de casos en nuestro país.

Se trata una enfermedad endémica en la cuenca mediterránea, de declaración obligatoria y con un número creciente de casos en los últimos años.

La investigación se centra en dos líneas, que son la búsqueda de nuevos tratamientos frente a la leishmaniasis que permitan superar los problemas actuales de resistencias, toxicidad y eficacia; y por otro, la investigación de una posible vacuna, inexistente en la actualidad, que contribuya a limitar el número de nuevos contagios.

En el ámbito terapéutico, el grupo trabaja tanto en el reposicionamiento de fármacos ya aprobados para otras patologías —como anticancerígenos, antifúngicos o antibacterianos—, explorando nuevas aplicaciones en combinación con los tratamientos actuales. Este enfoque, según explica la investigadora Estela Melcón, permite acortar los tiempos de investigación, al trabajar con compuestos cuya seguridad ha sido previamente evaluada.

Paralelamente, se trabaja en la identificación de nuevos compuestos, incluidos productos naturales y farmacológicos, desarrollados en colaboración con otros centros de investigación y universidades de España, con el objetivo de identificar nuevas moléculas eficaces y menos tóxicas, una de las principales limitaciones que presentan algunos de los tratamientos actuales.

“Nuestro trabajo busca dar respuesta a una enfermedad compleja, para la que las opciones terapéuticas siguen siendo limitadas, mejorando los tratamientos actuales y desarrollando soluciones más eficaces, seguras y accesibles que permitan anticiparse a un escenario cambiante o a un posible incremento de casos en nuestro entorno”, señala Melcón.

Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, que se celebra hoy, 30 de enero, desde el grupo Entropia quieren poner el foco en el impacto real que estas patologías tienen ten nuestro país y la necesidad de reforzar su visibilidad, prevención e investigación ante la incidencia creciente de la leishmaniasis en España.

Según el último informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, en 2024 se notificaron en España 485 casos. En ese mismo año se registraron 13 fallecimientos, principalmente asociados a la forma visceral de la enfermedad, una cifra que pone de manifiesto la necesidad de reforzar la vigilancia y la prevención, incluso en países con sistemas sanitarios avanzados.

Por eso subrayan la importancia de la labor veterinaria, del control de los animales que actúan como reservorios y del impulso a la investigación científica, como la que se desarrolla en la Universidad de León, orientada a mejorar el conocimiento de la enfermedad y a desarrollar nuevas herramientas terapéuticas y preventivas.

Este año, la conmemoración global de esta jornada se centra en el lema ‘Unirse. Actuar. Eliminar’, recordando que más de 1.700 millones de personas en todo el mundo siguen afectadas por 24 enfermedades prevenibles y tratables. Entre ellas se incluyen dengue, lepra, rabia, sarna, leishmaniasis o enfermedad de Chagas. A pesar de contar con herramientas de prevención y tratamiento, estas patologías persisten mayoritariamente en los lugares con recursos limitados, donde el acceso a agua potable, saneamiento y atención sanitaria es insuficiente.