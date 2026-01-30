Renfe e Iryo no indemnizarán los retrasos provocados por la reducción de velocidad en vías en mal estado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las compañías Renfe (española) e Iryo (italiana) anuncian cambios en sus políticas de devoluciones. Tras los graves accidentes ocurridos en las últimas semanas que han provocado las limitaciones de velocidad en diversos puntos de la red ferroviaria española han decidido que no indemnizarán a sus viajeros en caso de retraso.

Así lo anuncian hoy ambas empresas en su página web a través de comunicados.

Renfe ha apuntado que esta decisión se debe a que, a raíz de estas limitaciones de velocidad, algunos servicios pueden experimentar retrasos ajenos a su voluntad. Los billetes de tren adquiridos a partir de este sábado no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a esas limitaciones de velocidad. «Con motivo de las limitaciones temporales de velocidad establecidas por el gestor de las infraestructuras (Adif) en distintos puntos de la red ferroviaria, algunos servicios pueden experimentar retrasos ajenos a Renfe. Los billetes adquiridos a partir del 31 de enero no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a estas limitaciones de velocidad. Desde Renfe lamentamos las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de las personas afectadas», detallan.

Por su parte, Iryo dejó de indemnizar este miércoles los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad en los billetes adquiridos a partir de esa fecha. «Como consecuencia de las Limitaciones Temporales de Velocidad en distintos puntos anunciadas por el gestor de las infraestructuras (ADIF), los trayectos entre Madrid y Barcelona y Madrid y Valencia pueden sufrir retrasos ajenos a la responsabilidad del operador. Por tanto, por lo que respecta a los billetes adquiridos con posterioridad a la publicación del presente mensaje (28/01/2026), no se podrán considerar aplicables las políticas habituales de compensaciones por retraso. Lamentamos las molestias», afirma la empresa italiana.

Estas limitaciones de velocidad comenzaron a aplicarse la semana pasada debido a las notificaciones de varios maquinistas sobre el estado de algunos tramos de vía del sistema ferroviario nacional.

El sector enfrenta una crisis sin precedentes con todas las miradas puestas en la seguridad de los trayectos, las condiciones de los trabajadores y las responsabilidades tras los graves sucesos.