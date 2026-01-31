Sariegos espera desde hace 1 año el «okey» a las cámaras de seguridad

Un año lleva ya esperando Sariegos el okey para poder instalar cámaras de seguridad en el municipio con las que disuadir a los ladrones. Una medida que, tras el asalto protagonizado por varios encapuchados a un chalé el pasado miércoles, donde retuvieron y amordazaron a la familia para llevarse el botín, parece más urgente que nunca.

Sin embargo y aunque la seguridad se ha convertido en la prioridad de la agenda política en Sariegos con un sistema de videovigilancia en la vía pública, esta herramienta vital para el Ayuntamiento aún depende de los tiempos de la administración central.

El alcalde, Roberto Aller, y varios concejales mantuvieron una reunión técnica con la Comandancia de la Guardia Civil a mediados de diciembre de 2024 para perfilar el despliegue de los dispositivos, pero el proyecto sigue desde entonces a la espera del visto bueno definitivo de la Subdelegación del Gobierno. Este permiso es el paso previo e indispensable para que las cámaras puedan empezar a operar como elemento preventivo y de apoyo en las investigaciones.

Tras las oleadas de robos en los últimos años, Aller valora «el gran esfuerzo que efectúan los guardias civiles» del puesto de Armunia, cuyo «compromiso es total». Sin embargo, el análisis de la situación actual arroja una conclusión clara: la falta de recursos humanos. Sariegos, al igual que otros puntos del alfoz, se enfrenta a la dificultad de vigilar un territorio muy extenso con una plantilla de agentes que no ha crecido al mismo ritmo que la población.

Por ello, la llegada de las cámaras sería un complemento necesario ante la escasez de «manos» para patrullar de forma constante todas las urbanizaciones y núcleos del municipio. El objetivo de estas cámaras es, ante todo, disuasorio. La experiencia en otras localidades indica que el control de matrículas y la vigilancia de los accesos principales actúan como un freno eficaz para las bandas organizadas que buscan objetivos fáciles y vías rápidas de huida.