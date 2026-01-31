Cae un muro de un solar en San Andrés del Rabanedo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El muro de un solar privado, situado en la calle Zurita de San Andrés del Rabanedo (León), se derrumbó esta mañana sin causar daños personales ni materiales, según informa el propio Ayuntamiento. Las causas más probables de este derrumbe serían las intensas lluvias y nevadas de los últimos días, que habrían afectado a esa pared.

El incidente tuvo lugar en una vía de poco tránsito, por lo que no hay que lamentar daños personales ni materiales, y los servicios municipales se desplazaron de inmediato hasta la zona para evaluar la situación y adoptar las medidas de seguridad oportunas. En estos momentos se está tratando de localizar a los propietarios del solar afectado.

De momento, por motivos de seguridad, la calle Zorita permanece cortada al tráfico mientras los servicios de limpieza del Ayuntamiento llevan a cabo las labores de retirada de los restos del muro y limpieza de la calzada. Si las condiciones lo permiten, se estima que la vía pueda reabrirse al tráfico rodado a partir de las 13 horas.

Una vez reabierta la calle, se continuará con los trabajos necesarios para dejar completamente despejada la zona peatonal y garantizar la seguridad de los viandantes, aunque el Ayuntamiento ruega que se extremen las medidas de precaución.