Un choque entre un patinete y un coche en el CC Reino de León deja un herido

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Nuevo accidente en la capital leonesa. Este sábado el 112 de Castilla y León ha dado aviso a las 20:46 por un choque entre un patinete eléctrico y un turismo en el aparcamiento del Centro Comercial Reino de León. El golpe se ha producido a la altura del establecimiento de Conforama y ha resultado herido el conductor del patinete, un hombre de 30 años, que se encontraba consciente y se quejaba de un golpe en el hombro.

El 112 ha dado aviso a la Policía Local de León, la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una ambulancia al lugar.