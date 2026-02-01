La precariedad del ILS espanta otro vuelo de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Otro vuelo ha tenido que ser desviado a Asturias ante la imposibilidad del comandante de tomar tierra por la escasa capacidad que ofrece el ILS del Aeropuerto de León.

En esta ocasión ha sido el avión procedente de Lisboa, que tenía previsto aterrizar a media tarde en La Virgen del Camino y finalmente fue desviado a Avilés.

Es habitual que cuando un avión no puede tomar tierra en León acabe en las infraestruturas aeroportuaris asturianas. Una treintena de pasajeros han visto truncado su viaje a León, en uno de los destinos estrella de la oferta de invierno.