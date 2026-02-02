El tiempo en León hoy: lluvias persistentes y avisos por deshielo y aumentos de caudal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León se enfrenta este lunes a una jornada de marcada inestabilidad atmosférica, con precipitaciones moderadas que serán especialmente persistentes en las zonas de montaña durante la mañana, tendiendo a remitir conforme avance la noche, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No se descarta la aparición de tormentas dispersas por la tarde. Respecto a la cota de nieve, esta comenzará situada entre los 1.800 y 2.000 metros, pero sufrirá un descenso notable durante la tarde y noche hasta alcanzar niveles de entre 1.400 y 1.000 metros. Los cielos se mantendrán cubiertos o muy nubosos durante la mayor parte del día.

En la Cordillera Cantábrica de León existe un aviso activo por deshielos hasta el mediodía, un fenómeno que, sumado a las lluvias persistentes, podría incrementar significativamente el caudal de ríos y arroyos. Por su parte, la Confederación Hidrográfica ha activado alertas amarillas por niveles elevados en el río Bernesga, con registros significativos en Villamanín, Cascantes y a su paso por León capital, donde el caudal supera los 65 metros cúbicos por segundo. Esta situación de alerta se extiende también al río Omaña, a la altura de Las Omañas, y al río Tuerto en Quintana del Castillo. Además, se esperan bancos de niebla en las zonas altas que reducirán la visibilidad, por lo que se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos por carretera y en cualquier actividad de montaña.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente frío con valores mínimos que rondarán los 1 °C en León capital, Astorga y Villablino, mientras que en Ponferrada la mínima será algo más suave, de unos 5 °C. Las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 7 °C en gran parte de la provincia. La sensación térmica será más baja debido a la humedad y al viento de componente sudoeste.