Otro vuelo de León desviado a Asturias por el ILS

Otro vuelo más desviado a Asturias. Y ya es el enésimo. A primera hora de la mañana de hoy lunes el vuelo procedente de Barcelona no pudo tomar tierra por las inclemencias meteorológicas y de nuevo tuvo que desviarse para aterrizar en Asturias.

La capacidad del ILS vuelve a estar en entredicho, porque cuando más necesario es su capacidad no cumple con los requerimientos de los pilotos para poder aterrizar. Es de categoría I, el más bajo del mercado, con lo que con niebla o intensa lluvia declinan la posibilidad de aterrizar en León ante la escasa seguridad y apuestan por otra pista, que generalmente suele ser la asturiana.

El domingo otro vuelo, el procedente de Oporto y con una treintena de personas, también fue desviado a Avilés y sus pasajeros trasladados a León en autobús.

La sociedad leonesa clama por un ILS de categoría superior que no frene las posibilidades de crecimiento del Aeropuerto de León.