Alerta mundial de Canadá a León por el fenómeno que desató La Bestia del Este en 2018 y Filomena en 2021: fechas y trayectoria del vórtice polar

Los principales organismos meteorológicos mundiales han confirmado lo que los modelos numéricos venían anticipando desde hace días: el hemisferio norte se enfrenta a un evento inminente y significativo de calentamiento estratosférico súbito. Este fenómeno, caracterizado por un aumento drástico de las temperaturas en la estratosfera y el colapso del vórtice polar, tiene el potencial de alterar radicalmente los patrones meteorológicos en Europa, Norteamérica y Asia durante las próximas semanas. Y, como no, en León. Los expertos advierten que podríamos estar presenciando el cierre del invierno más frío de España en años, algo que contrastaría con las predicciones realizadas por Aemet a principios de este otoño, que vaticinaban un invierno más cálido de lo habitual.

No se trata de una simple tormenta convencional, sino de una ruptura en la circulación atmosférica a gran altitud, específicamente entre los 10 y 50 kilómetros sobre la superficie terrestre. Este proceso ha sido históricamente precursor de algunas de las olas de frío más severas registradas en latitudes medias. Los registros documentados de eventos similares en febrero de 2018 y enero de 2021 dejaron cicatrices profundas en la memoria meteorológica europea, con consecuencias que se extendieron durante semanas: la Bestia del Este y Filomena, además de las peores tormentas de frío en Estados Unidos.

Para comprender la magnitud de este colapso inminente, es esencial visualizar la estructura del vórtice polar estratosférico. Se trata de una extensa área de baja presión con aire extremadamente frío que rodea el Ártico durante los meses invernales. Los vientos dentro de este vórtice giran de oeste a este a velocidades que pueden superar los 250 kilómetros por hora, actuando como una barrera impenetrable que confina el aire gélido en las regiones polares. En condiciones normales, un vórtice polar fuerte y estable mantiene el aire frío confinado en el Ártico, favoreciendo inviernos más suaves y húmedos en latitudes medias, dominados por la circulación zonal.

La física del colapso polar

Lo que se observa actualmente es una disrupción mayor de este sistema fundamental. Un calentamiento estratosférico súbito ocurre cuando ondas atmosféricas de gran escala, conocidas como ondas de Rossby, ascienden desde la troposfera —la capa donde habitamos— hacia la estratosfera, rompiendo el flujo estable del vórtice. Los datos actuales indican un aumento de temperatura en la estratosfera polar que podría superar los 50 grados centígrados en cuestión de días.

Este calentamiento masivo provoca que los vientos zonales del oeste se frenen e inviertan completamente, pasando a soplar del este. Técnicamente, para que se considere un "evento mayor", el viento zonal medio a 60 grados norte y 10 hectopascales (aproximadamente 30 kilómetros de altura) debe revertirse completamente. Esta reversión es el indicador clave que los meteorólogos monitorean constantemente en las próximas semanas.

Los especialistas han identificado dos mecanismos principales mediante los que el vórtice puede colapsar con implicaciones distintas. En primer lugar, el desplazamiento, donde el vórtice se empuja fuera del Polo Norte hacia Eurasia o Norteamérica, trayendo frío localizado pero intenso. En segundo lugar, la división, donde el vórtice se rompe en dos o más vórtices "hijos". Históricamente, los eventos de división, como el observado en febrero de 2018, suelen asociarse con olas de frío más severas y generalizadas que afectan a grandes extensiones territoriales.

El acoplamiento troposfera-estratosfera

El hecho de que el vórtice se rompa a 30 kilómetros de altura no afectaría a la vida diaria si no fuera por el proceso de acoplamiento estratosfera-troposfera. Tras el colapso inicial en las altitudes elevadas, la anomalía de los vientos del este tiende a propagarse hacia abajo, "goteando" hacia la superficie a lo largo de un período que suele durar entre 2 y 4 semanas. Este proceso es comparable a la filtración de agua a través de diferentes capas del suelo, pero en este caso ocurre en la atmósfera.

Cuando esta señal alcanza la troposfera, provoca un debilitamiento significativo de la Corriente en Chorro (Jet Stream). Un Jet Stream débil y ondulado es incapaz de contener el aire frío en el Ártico, permitiendo que lenguas de aire polar se derramen hacia el sur hacia Europa, Estados Unidos o Asia, mientras que aire cálido subtropical asciende hacia el polo. Esta inversión de la circulación normal tiene consecuencias profundas para los patrones meteorológicos continentales.

La consecuencia más directa de este fenómeno es la tendencia hacia una fase negativa de la Oscilación del Atlántico Norte (NAO). Los registros climatológicos muestran que, tras un calentamiento estratosférico súbito, las altas presiones tienden a bloquearse sobre Groenlandia o Escandinavia. Este patrón de bloqueo atmosférico funciona como una piedra en un río: obliga a las borrascas atlánticas a desviarse hacia el sur, afectando a la Península Ibérica y el Mediterráneo con episodios de lluvia intensas, o permite que flujos de viento continental siberiano se desplacen de este a oeste, trayendo temperaturas gélidas al corazón de Europa. De esta tendencia León nunca escapa.

Precedentes históricos de colapso polar

La historia meteorológica reciente ofrece ejemplos claros de lo que podría ocurrir en España y el resto del continente europeo. En febrero de 2018, un evento mayor de calentamiento estratosférico súbito provocó la división del vórtice polar. Aproximadamente 10 días después, Europa sufrió una ola de frío histórica conocida como "La Bestia del Este", que paralizó el transporte, cerró carreteras y batió récords de temperatura mínima en múltiples ciudades. Las temperaturas cayeron hasta 25 grados bajo cero en algunas regiones.

Otro evento significativo ocurrió en enero de 2021, cuando otro calentamiento súbito desestabilizó el vórtice polar, contribuyendo semanas después a la histórica ola de frío en Texas y gran parte de Estados Unidos. En Europa, este evento facilitó condiciones extremas que culminaron con la borrasca Filomena en España, aunque esta tuvo múltiples factores atmosféricos concurrentes. El impacto de Filomena dejó a millones de españoles sin suministro eléctrico y causó grandes daños materiales.

Los expertos subrayan que el impacto de estos eventos no es inmediato ni uniforme. Si el calentamiento máximo se produce en las próximas semanas de este 2025, los efectos más notables en superficie se esperarían para mediados de febrero y principios de marzo de 2026. No obstante, la certeza de una alteración significativa en los patrones climáticos es muy alta según los modelos más recientes.

Implicaciones para España e impacto local

Para España específicamente, un escenario de colapso polar con división del vórtice tendría implicaciones complejas. La Península Ibérica podría experimentar dos efectos simultáneos: en primer lugar, un aumento de precipitaciones por la desviación de borrascas atlánticas hacia el sur; en segundo lugar, penetraciones de aire frío continental de origen siberiano que rebajan las temperaturas muy por debajo de los valores normales para la época. Las zonas de interior y las áreas de montaña como León serían particularmente vulnerables a estos descensos térmicos.

Los hidrólogos y especialistas en recursos hídricos también monitorean estos eventos con atención, ya que los episodios de frío intenso pueden afectar a la disponibilidad de agua en las siguientes estaciones si se produce una nieve anómala en las cabeceras de las cuencas fluviales. Además, sectores económicos como la agricultura, la ganadería y el turismo de invierno se verían directamente afectados por fluctuaciones térmicas extremas.

El monitoreo científico actual

En estos momentos, meteorólogos de todo el mundo vigilan la propagación vertical de esta anomalía atmosférica con un nivel de atención sin precedentes. Los centros de predicción utilizan modelos numéricos de altísima resolución para rastrear la evolución del vórtice hora a hora. Si el acoplamiento con la troposfera resulta robusto y bien definido, podríamos estar ante el cierre del invierno meteorológico más dinámico y extremo de los últimos años en el hemisferio norte.

La comunidad científica subraya que la vigilancia continua de estos sistemas atmosféricos es crucial para proporcionar alertas tempranas a la población y permitir que las autoridades tomen medidas preventivas. Los servicios meteorológicos nacionales han activado protocolos especiales de monitoreo que funcionarán sin interrupción durante las próximas semanas. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales de predicción y preparar sus hogares para posibles condiciones meteorológicas extremas que podrían materializarse en las próximas semanas.