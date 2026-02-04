El PP propone ampliar la rotonda de la carretera de Asturias de León para evitar los habituales atascos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las dificultades para circular por la ciudad tienen solución en algunos puntos, como en el caso de la rotonda de la carretera de Asturias. “Un punto -como ha explicado el portavoz popular en el Ayuntamiento, David Fernández- que registra numerosos atascos al confluir con la Ronda Interior de cuatro carriles y una vía de penetración tan importante como la carretera de Asturias”.

“Los atascos que se registran en algunas horas del día tienen solución y para ello el Partido Popular, dentro de la oposición constructiva que se está realizando, lanza una nueva propuesta para mejorar la vida de los leoneses y para que el Consistorio invierta el dinero en cuestiones útiles y de futuro”, asegura Fernández.

La propuesta consiste en aprovechar la oportunidad que supone disponer de los terrenos anexos para poder ampliar la rotonda, uno de ellos tras el cierre de uno de los pequeños edificios de planta baja que incluso están a la venta. En los otros puntos hay disponibilidad de suelo y no hay viviendas.

Todos los tráficos confluyen en los actuales dos carriles que se demuestran escasos, pero el desvío que se realizó en su momento en una de las salidas se demuestra eficaz y se replicaría en la entrada de la carretera de Asturias. Las otras dos salidas se ampliarían a un tercer carril retranqueando también las aceras y mejorándolas.

Estas intervenciones “son necesarias para agilizar el tránsito de los vehículos particulares pero también que la mayor fluidez mejore la puntualidad del transporte público de autobuses ya que por este punto circulan los buses de las líneas 7 y 10”, apunta el portavoz popular, David Fernández. “En esta ocasión -y van unas cuantas- se trata de aportar a nuestra ciudad mejoras en movilidad prácticas, de sencilla ejecución y que aporta beneficios a los leoneses en las que debe haber consenso para avanzar en un transporte privado y público eficaz”.