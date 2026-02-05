La factura de las bajas se triplica por desconexión de los médicos y el INSS

Con más de 43.200 bajas tramitadas en León de una media de 73,97 días (frente a los 51,4 de CyL), y de 18,8 días en el caso de los empleados activos, que también son las más largas de la comunidad, la provincia ha visto cómo se han multiplicado en la última década la duración de las incapacidades temporales —la herramienta que presta protección económica transitoria a trabajadores que han sufrido enfermedad o un accidente—.

Un dato que apuntala la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su último informe, ya que ha detectado una «deficiencia estructural» en la gestión de las IT en el conjunto del país por la «desconexión», según estima, entre los médicos de familia (que conceden la baja en centros a menudo saturados) y la Seguridad Social (que la paga).

Este diagnóstico estructural se produce, además, en un contexto de deterioro de los principales indicadores de la incapacidad temporal, con un aumento cercano al 60% en la incidencia de las bajas por contingencias comunes y un incremento de la duración media del 15%, especialmente en las patologías de mayor gasto (enfermedades de salud mental y muscoloesqueléticas), en un entorno de abultadas listas de espera.

La autoridad fiscal ha encendido las alarmas al confirmar que el gasto en IT se ha triplicado en diez años. En León, ese fenómeno adquiere un tinte especial, ya que las bajas por contingencias comunes en la provincia duran, de media, hasta 30 días más que en el resto de España, donde se sitúan en los 45,9 días.

En el caso leonés, el envejecimiento de la población activa y la demora en las citas de especialistas actúan como un multiplicador.

Un trabajador leonés con una dolencia musculoesquelética —la causa más frecuente de baja en la provincia— permanece en el sistema de subsidios más tiempo del necesario simplemente por el retraso en las pruebas diagnósticas o la rehabilitación.

Multiplicado por 2,8

El informe destaca que el gasto en IT en España alcanzó los 16.500 millones de euros en 2024. En la provincia, siguiendo la estela nacional, el coste de estas prestaciones se ha multiplicado por 2,8 desde 2014. Este incremento no se debe únicamente a que haya más enfermos, sino a un cambio en el perfil de las patologías con las de salud mental que han pasado a ser las más costosas. La Airef también apunta a factores normativos. La mayor estabilidad en el empleo por el tránsito de contratos temporales a indefinidos tras la reforma laboral ha incrementado en un 30% la probabilidad de iniciar una baja, un fenómeno visible en las grandes empresas del sector servicios en León.

Y la restauración del complemento retributivo del 100% para los empleados públicos en IT incrementó en un 40% que cogieran una.

Además, el 25% de los pacientes concentran el 55% de los episodios de baja, lo que indica un «fenómeno de reiteración» que el sistema actual no es capaz de supervisar con eficacia.

Para frenar esta «sangría» económica, el organismo propone una mayor implicación de las mutuas y, sobre todo, un sistema de información integrado.

Para León, la receta pasa por mejorar la capacidad de supervisión de los médicos de Primaria y, seguir reduciendo las listas de espera, sobre todo en el servicio de Traumatología, que mantienen a trabajadores «atrapados» en la incapacidad temporal.