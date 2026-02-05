Los médicos y enfermeras de área, pendientes del abono de 3M€ por permisos y vacaciones

Hace dos años, el sindicato Satse logró que el Tribunal Supremo reconociera que las vacaciones pagadas y no disfrutadas del personal temporal fueran consideradas servicios prestados y así contaran para trienios, bolsas de empleo y oposiciones, tras presentar más de un millar de reclamaciones.

Y ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha fallado a favor de los médicos y enfermeros de área, reconociendo su derecho al abono íntegro de las horas correspondientes a permisos, licencias y vacaciones, tras varios años de litigios judiciales.

En conjunto, suponen un desembolso en la provincia de 3 millones de euros. El proceso, según explica la Agrupación de Profesionales de Área de CyL (Ameacyl), ha estado lleno de dificultades, ya que la ausencia de una normativa específica que regule al personal de área ha hecho especialmente complejo acreditar la intencionalidad de las gerencias sanitarias.

Además, desde la agrupación se explica que a esta situación se suma que Sacyl no dispone de un sistema de gestión de personal adecuado que permita a los profesionales conocer con precisión las horas efectivamente trabajadas, «ya que se utiliza un programa informático obsoleto que no facilita esta información, lo que supone una grave falta de transparencia impropia de la Consejería de Sanidad».

Pese a esta situación, los médicos y enfermeros de área lograron demostrar ante la Justicia que los permisos no estaban siendo retribuidos correctamente, incluso sin disponer de un recuento horario oficial.

Desde Ameacyl consideran que estas prácticas constituyen un «abuso más dentro del uso inadecuado del personal de área».

Denuncian que se mantiene el recurso a las «contrataciones de área para flexibilizar la gestión de personal, adaptando las jornadas de forma arbitraria e imponiendo disponibilidad sin coste alguno, aprovechando el desconocimiento y la buena fe de los profesionales». La agrupación lamenta que esta situación se prolongue en el tiempo y denuncia el «ninguneo histórico» al que se somete a este colectivo.

También señalan otros problemas de gestión, como la elaboración de calendarios laborales rotatorios sin atender a criterios objetivos, o la deficiente manutención subcontratada por Sacyl. Ameacyl advierte de que retomará las movilizaciones si la Consejería de Sanidad no ofrece soluciones al colectivo.