La lluvia provoca un atropello frente a la estación de autobuses de León
La víctima es una mujer de alrededor de 50 años que sufre una herida en la cabeza
Las malas condiciones de visibilidad que se habían generado por la lluvia y la niebla a primera hora de la mañana han provocado un atropello en la avenida de Sáenz de Miera, frente a la estación de autobuses, que ha dejado herida en la cabeza a una mujer de unos 50 años.
Los hechos han sucedido a las 08.10 horas. El Servicio de Emergencias 112 refiere que el suceso ha ocurrido a la altura de la estación de autobuses, en León. La mujer tenía una herida en la cabeza.
Fueron avisados la Policía Local de León, la Policía Nacional y a Sacyl que movilizó una ambulancia al lugar.