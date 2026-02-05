La lluvia provoca un atropello frente a la estación de autobuses de León

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Las malas condiciones de visibilidad que se habían generado por la lluvia y la niebla a primera hora de la mañana han provocado un atropello en la avenida de Sáenz de Miera, frente a la estación de autobuses, que ha dejado herida en la cabeza a una mujer de unos 50 años.

Los hechos han sucedido a las 08.10 horas. El Servicio de Emergencias 112 refiere que el suceso ha ocurrido a la altura de la estación de autobuses, en León. La mujer tenía una herida en la cabeza.

Fueron avisados la Policía Local de León, la Policía Nacional y a Sacyl que movilizó una ambulancia al lugar.