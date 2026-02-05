El PSOE de San Andrés denuncia el abandono de las bibliotecas del municipio por parte de la UPL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PSOE de San Andrés del Rabanedo denuncia públicamente el abandono de la UPL a las bibliotecas del municipio, que no podrán beneficiarse de la subvención del Ministerio de Cultura para la promoción de la lectura y las letras españolas, cuya solicitud finalizaba el pasado 30 de enero. Esta subvención es al 50% entre el Ministerio y el Ayuntamiento, sin embargo, como el equipo de gobierno municipal no ha sido capaz de elaborar aún un presupuesto, no ha podido concurrir, como tampoco ha podido concurrir al Concurso de Proyectos de Animación a la Lectura María Moliner con la ‘Facendera literaria en la biblioteca de San Andrés’, por falta de subsanación en plazo de la documentación requerida, lo que demuestra una falta de interés absoluta.

Los leonesistas siempre se escudan en la falta de personal y recursos económicos para justificar su inacción, pero a la vista está que cuando tienen la posibilidad de mejorar servicios en San Andrés tampoco lo hacen, dejando pasar oportunidades que redundarían en una mayor calidad de los mismos, únicamente por falta de voluntad y una ausencia acuciante de gestión.

La falta de nuevos títulos en las estanterías de las bibliotecas también es llamativa y denota, una vez más, la dejadez de este equipo de gobierno, para el que parece que siempre hay otras “prioridades” que pocas veces tienen que ver con el interés general del municipio. Para el Grupo Municipal Socialista, invertir en material bibliográfico no es un lujo, es una necesidad y un servicio fundamental del que los vecinos de San Andrés han podido beneficiarse de forma recurrente a lo largo de los mandatos anteriores. Sin embargo, en estos años de gobierno de la UPL no se ha destinado ninguna partida presupuestaria a estos fines.

Las bibliotecas, sus trabajadores y los usuarios se merecen unos servicios dignos, y sobre todo respeto por parte de este equipo de gobierno que, en vez de dotarlos de vida, está dejando los estantes tan tristes y obsoletos como están siendo los servicios municipales en este Ayuntamiento.