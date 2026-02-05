El PP garantiza “estabilidad, gestión y apuesta por servicios públicos de calidad” frente al modelo del PSOE en el Gobierno donde “León es una provincia invisible”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular de León ha registrado hoy de manera oficial ante la Junta Electoral Provincial su candidatura a las próximas elecciones autonómicas con el presidente de la comisión gestora, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el secretario, Eduardo Diego y la cabeza de lista María José Álvarez Cascais.

La candidatura del PP de León es una lista completamente renovada, donde sólo permanece como número 4 el procurador y alcalde de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza, una renovación que supone, además, la incorporación de mujeres y jóvenes para impulsar un proyecto “reconocible” para los leoneses.

“El Partido Popular garantiza estabilidad, gestión y apuesta por los servicios públicos de calidad”, remarcó el presidente de la gestora, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien incidió en “la propuesta del PP que ha demostrado en los últimos años que cree en Castilla y León y que pretende colocarla entre las tres mejores comunidades de España”.

Suárez-Quiñones incidió en el impulso que ha supuesto para la provincia las políticas de Alfonso Fernández Mañueco donde “hemos corregido la pérdida de población y estamos ganando empleo” con apuestas decididas por el desarrollo de suelo industrial que permite, hoy, “decir que tenemos el mayor espacio industrial sostenible y de calidad de Castilla y León”.

“Ofrecemos un proyecto consolidado, reconocible y medible”, insistió, en una propuesta donde “el medio rural y el sector primario están muy presentes” junto a la consolidación de los servicios públicos de calidad.

“No olvidemos que tenemos la mejor educación, los mejores servicios sociales, la mejor dependencia y una de los mejores servicios sanitarios gracias a los gobiernos del PP, algo que no pueden soportar ni el PSOE ni UPL”, asegura.

Por el contrario, “tenemos otros proyectos reconocibles y medibles” como es el del PSOE con León, “una provincia invisible desde que Pedro Sánchez gobierna”. Y el mejor ejemplo, son los proyectos que recogía el pacto de 2019 con la UPL para gobernar la Diputación, “ninguno de los cuales se ha cumplido”.

“Es demasiado atrevido, incluso para el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, decir que a la provincia le va mejor con el PSOE que no llevará los trenes de FEVE al centro de León, que no ejecutará la autovía a Valladolid, que no pone en marcha la plataforma logística de Torneros o que está pendiente del estudio para hacer la ampliación del Parador de San Marcos que ya contemplaba Zapatero”, concluye.

En este sentido, también pidió a la cabeza de lista a las Cortes y secretaria general de la UPL, Alicia Gallego, que “se mire al espejo” a la hora de criticar la labor del PP en la Junta porque “los ejemplos que están dando en la Diputación de León o en el Ayuntamiento de San Andrés no son gratificantes”.

La lista presentada por el Partido Popular de León a las próximas elecciones autonómicas es la siguiente:

1.- María José Álvarez Casais

2.- Netfalí Fernández Barba

3.- Elena Bollo de Miguel

4.- Antonio Jaime Mendoza Toribio

5.- Olga Natalia Pérez Rodrìguez

6.- Roberto González Barrero

7.- Amparo García García

8.- Julio Arias Escuredo

9.- Laura Torralba García

10.- Esteban González Pablos

11.- María Camino Lozano García

12.- Borja González Garzón

13.- Tamara Castro Carrera

Suplentes

14.- Luis Alfonso Cordero Rodríguez

15.- María Elena Bailez Lobato

16.- Ivan Caballero Feo

Curriculum

1.- María José Álvarez Casais

Diplomada en Magisterio, especialidad Ciencias Humanas, por la Universidad de León, fue concejala de Comercio, Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de León en el mandato 2011-2015. Desde entonces, ha ejercido labores directivas en el grupo empresarial familiar.

2.- Neftalí Fernández Barba

Licenciado en Derecho, su experiencia política se remonta a los años 90 como presidente de la asociación de vecinos Pajariel, en el barrio de Flores del Sil de Ponferrada. Ha sido concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada entre 2011 y 2013 y concejal hasta el final de mandato, en 2015. Repitió como concejal en el Ayuntamiento de Ponferrada entre 2020 y 2023. También ha sido director de Cáritas en Ponferrada en 2018.

3.- Elena Bollo de Miguel

Médico de profesión, es licenciada en Medicina por la Universidad de Salamanca, ha tenido una trayectoria en la especialidad de Neumología. Ha ejercido, primero, en el Hospital Severo Ochoa de Leganés (1994) para trasladarse ya a la provincia, primero en el Hospital del Bierzo (19941995) y con posteridad al Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) donde fue jefa de Neumología entre 2018 y 2022 y, desde entonces, ejerce como Director Médico del Caule.

Además, ha compatibilizado estas funciones con la docencia, como profesora asociada de Ciencias de la Salud en la Universidad de Salamanca entre 2019 y 2022.

4.- Antonio Mendoza Toribio

Peón especialista de Medio Ambiente, es alcalde de Oseja de Sajambre desde 2003 y ostentó la presidencia de la Mancomunidad Montaña de Riaño entre 2011-2015 y 2019 y 2023. Desde ese año, ha sido procurador por León en las Cortes de Castilla y León

5.- Olga Natalia Pérez Rodríguez

Profesora de Música en el Instituto Educación Secundaria Beatriz Osorio de Fabero, ha sido presidenta de Nuevas Generaciones de Ponferrada entre 2005 y 2008 y tesorera del Consejo Regional de la Juventud de Castilla y León entre 2005 y 2009. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular en Castilla y León y de la Comisión Gestora de León.

