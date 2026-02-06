La Guardia Civil detiene a un hombre que robó en seis boxes de lavado automático de vehículos en gasolineras de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Armunia, en León, detuvo a un hombre, mayor de edad por cinco robos en los boxes de lavado de gasolineras del alfoz de la capital y otro en el municipio de Carrocera, de forma que ascienden a seis los presuntos hechos delictivos cometidos. La investigación de los hechos, que corrió a cargo del Área de Investigación del citado puesto, se inició en el mes de octubre con una serie de delitos de robos con fuerza, en las que el supuesto autor, haciendo uso de las propias herramientas de su vehículo, como llaves y palancas, forzaba los candados de los cajetines de los boxes de lavado automático de vehículos de las estaciones de servicio.

En la inspección ocular se localizaron fichas de lavado, monedas sueltas supuestamente sustraídas de las maquinas y ropa de repuesto usada, todo ello utilizado para la comisión de los delitos, además de otras evidencias incriminatorias.

El detenido, que cuenta con números antecedentes penales, fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia.