Conceden el segundo permiso ordinario a Triana tras el asesinato de Isabel Carrasco

Triana Martínez, la hija del asesina confesa de Isabel Carrasco, Montserrat González, disfruta de su segundo permiso de fin de semana en el Centro Penitenciario de Asturias, a donde no tendrá que regresar hasta el domingo por la noche.

La penitenciaría asturiana ha vuelto a denegar la concesión del permiso a la madre, que no ha podido ver la calle desde que fue encarcelada el 12 de mayo de 2014, fecha en la que ocurrió el crimen por el que la madre cumple 22 años de prisión de condena y la hija 20.

Triana tiene como premisa fundamental no poder acercarse a León, ni a la familia de la víctima, de acuerdo a las instrucciones determinadas por la jueza de vigilancia penitenciaria de Oviedo. Se desconoce el paradero de su destino.

El comportamiento de madre e hija, se ha modificado los últimos tiempos y no han vuelto a registrar incidentes en el transcurso del devenir de los días en la cárcel asturiana, aunque la política de colaboración con los funcionarios se resiente en algunas oportunidades, si bien son las mínimas