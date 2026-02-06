Así será el nuevo aparcamiento que tendrá un barrio de León con capacidad para 120 vehículos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes la adjudicación de las obras de urbanización de un nuevo aparcamiento junto al centro de salud de El Ejido. Se trata de un espacio que contará con una inversión de 293.437,74 euros y que se dotará con 120 plazas de estacionamiento. La adjudicataria ha sido la empresa Excarbi SL que ha presentado una oferta con una baja de 56.526,26 euros con la que ampliarán las actuaciones a llevar a cabo.

Una vez se formalice la adjudicación del contrato y se firme el acta de replanteo, comenzará a contar el plazo de ejecución de 10 meses que tienen las obras. Una vez acabadas, la ciudad de León contará con un nuevo espacio de aparcamiento en el que habrá 100 plazas de estacionamiento convencionales, 6 adicionales de máxima accesibilidad y 14 para motocicletas.

Además, contará con 4 plazas de carga eléctrica, ejecutándose ya la preinstalación de obra civil para su futuro equipamiento con puntos de recarga.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de León da respuesta a una demanda ciudadana creciente a raíz de la construcción y puesta en marcha del centro de salud de El Ejido. Con ella, el Consistorio resuelve el uso que en precario se está haciendo de la parcela como aparcamiento improvisado, al tiempo que integra la misma a la trama urbana de la ciudad.