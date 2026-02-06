Diario de León abre su exposición del 120 aniversario, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Diario de León inaugura hoy una exposición, organizada con motivo del 120 aniversario de su creación, con una muestra de los momentos más destacados de sus doce décadas de existencia. Estará disponible en el Museo Diocesano y de la Semana Santa, desde hoy hasta el 12 de marzo, en horario de 11.30 a 13.30, de martes a viernes. El público podrá contemplar una selección de las noticias que más han impactado a la sociedad leonesa, desde el ámbito social al político, pasando por el deportivo y el de los grandes sucesos. Se trata de una cuidada selección que recoge la historia reciente de la provincia. Además, los visitantes podrán imprimir la página de Diario de León de la fecha que deseen, a un precio de 3 euros.