Alerta naranja por nieve en León este sábado

La borrasca Marta, que llega este sábado a la península ibérica, pondrá en aviso naranja por nevadas intensas, con acumulaciones de hasta 20 centímetros en 24 horas, el Sistema Central en Ávila, la Cordillera Cantábrica en León y Sanabria (Zamora), y además por lluvias intensas con hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas el sur de Ávila.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de acumulaciones por encima de 1200 y 1300 metros en el Sistema Central de Ávila, a partir de las 11:00 de este sábado, y en la Cordillera Cantábrica en León y Sanabria, a partir de las 14:00. El aviso se mantendrá hasta las 10:00 del domingo.

El aviso por lluvias en el sur de Ávila empezará a las 6:00, y se esperan acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado a la hora, 80 litros en 12 horas; además, hay aviso amarillo por 15 litros por metro cuadrado a la hora, y 40 litros en 12 horas, en el sur Salamanca. Las lluvias pueden venir acompañadas de granizo o tormenta, de forma ocasional.

Aviso amarillo también por nieve en el Sistema Central en Salamanca, Segovia y Soria, y en la Cordillera Cantábrica en Palencia, con espesores de 10 centímetros en 12 horas, a partir de 1000-1200 metros. El aviso se activa a las 11:00 del sábado y se mantendrá hasta las 10:00 del domingo.

Se esperan acumulaciones de 5 centímetros en el Sistema Ibérico en Burgos y Soria, a partir de 1000 y 1200 metros, con aviso amarillo desde las 14:00 del sábado hasta las 11:00 del domingo.

Y 2 centímetros, a partir de 800-900 metros, en El Bierzo (León) y sur de Ávila, desde las 14:00 hasta las 10:00, y meseta de Soria y Segovia, desde las 12:00 hasta las 11:00.

Previsión

En cuanto a la previsión meteorológica, en Castilla y León se esperan cielos nubosos a cubiertos con precipitaciones débiles dispersas a primeras horas, y localmente moderadas en el tercio occidental por la mañana, tendiendo a ser moderadas y generalizadas en la segunda mitad del día.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, localmente moderado en las máximas, y habrá heladas débiles en zonas de montaña.

Las mínimas serán de 0 grados en Ávila y Segovia; 1 grado en León; 2 en Palencia y Soria; 3 en Burgos, Salamanca y Zamora; y 4 en Valladolid.

Las máximas se quedarán en 4 grados en Ávila; 5 en León; 6 en Segovia y Soria; 7 en Burgos, Palencia y Valladolid; 8 en Salamanca; y 9 en Zamora.

El viento soplará con predominio del suroeste moderado, con probabilidad de rachas fuertes, sin descartar que sean muy fuertes en cotas altas.