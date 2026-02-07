De La Virgen a León sin semáforos: la rotonda de Trobajo se abre tras 2 años

Más de dos años después de que el día de la lotería de 2023 se anunciara «el comienzo legal» de las obras como un premio, el cruce del alto de Trobajo del Camino, donde la N-120 encuentra como afluente a la avenida Párroco Pablo Díez y traza los accesos al polígono industrial, estrenó este viernes la nueva regulación del tráfico. Sin semáforos, la rotonda se abrió al fin sin líneas amarillas, ni provisionalidades, para desembarazo de los más de 15.000 conductores que cada jornada se aprestan a acceder a la capital leonesa o salir de ella por el vial que discurre paralelo al Camino de Santiago en dirección a Astorga, La Virgen mediante, y lanza la principal carretera nacional de la provincia.

La apertura la saludaron desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el mismo empacho de publicidad que derrochó para vender el proyecto, desde la redacción de los planos hasta la adjudicación de las obras el 9 de octubre de 2023 y el «comienzo legal» el 22 de diciembre. Luego, siguió un silencio de siete meses, en los que los conductores desconfiaron de que fuera verdad el anuncio, hasta que la primera retroexcavadora dio testimonio de autoridad al proyecto entrado ya el mes de julio de 2024.

La parsimonia del prólogo no la desmintió el avance posterior. Hasta un año más tarde de la presencia de aquella piqueta no apareció la primera máquina para extender el arranque del asfalto. Poco a poco, con los conductores acostumbrados a los desvíos provisionales y el eslalon de conos y vallas, la obra siguió adelante para desesperación de quienes tenía que verse atrapados en su desarrollo. En octubre, la rotonda anunciada ya hasta parecía que lo fuera por la forma y, a finales de noviembre, el plan de trabajos posibilitó ya que se habilitara la salida hacia Trobajo del Camino, estrangulada desde hace dos años.

La tortuosa ejecución se cerró de una vez este viernes, tras una inversión de 1,3 millones de euros, financiados con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El estreno se adornó con el barniz de la «mejora de la seguridad vial de vehículos y peatones en esta intersección», mediante la transformación de la antigua «glorieta partida por una nueva glorieta completa» con nuevo acceso al polígono industrial, «ubicado al sur de la infraestructura».

La nueva rotonda permite además completar un hito: el tránsito de La Virgen del Camino a León sin semáforos, al margen del paso de peatones. Ese itinerario en el que antes había que parar en el cruce del Alto de Trobajo, luego en la intersección de Oteruelo y al fondo en el deseperante disco en rojo de Michaisa.