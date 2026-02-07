El PP se presenta en León con el aval de la Junta de haber "mejorado la vida de las personas"

Aún a 20 días del inicio de la campaña oficial para las elecciones autonómicas del 15 de marzo, el PP de León presentó este sábado su candidatura por la provincia a las Cortes con el "aval" de que que han "mejorado la vida de las personas" con sus gobiernos enlazados sin interrupción durante los últimos más de 38 años. Ahora, como recalcó la candidata, María José Álvarez Casais" el reto se centra en "situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España para poder vivir". "Cumplimos lo que prometemos", recalcó la cabeza de cartel, rodeada por el resto de miembros de la lista y escoltada por la cúpula de poder de la formación en la provincia, además de la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz.

La candidatura la prologó el presidente de la gestora del PP de León.

Juan Carlos Suárez-Quiñones publicitó que se trata de una lista "equilibrada, integrada y que representa a León, representar a la gente de León, a los ciudadanos de nuestra provincia", cuyo misión pasa por "tener el mejor resultado en las elecciones del 15 de marzo" y lograr que "pueda haber la mayoría suficiente para que gobierne en solitario el presidente Alfonso Fernández".

La propuesta "integran a distintas profesiones del ámbito público y el ámbito privado, a los territorios de toda la provincia y también a lo rural, lo urbano, lo pequeño y las grandes ciudades", además de que "combina experiencia con nuevas caras, una candidatura muy renovada, en la que solo un repite candidato de la anterior lista", concedió el político leonés, quien hace cuatroi años encabezó el cartel y esta vez se ha quedado fuera, lo que no evita que luego pueda ser nombrado de nuevo consejero de la Junta.

Eduardo Diego, Suárez-Quiñones, Ester Muñoz y Ricardo Gavilñanes arroparon a la candidatura del PP por León.Ángelopez

El discurso de Suárez-Quiñones dio pie a Álvarez Casais para ensalzar que el PP tiene "al mejor candidato con Alfonso Fernández Mañueco, al mejor equipo", además de que presenta a Castilla y León como "líder en educación, en servicios sanitarios y dependencia, y la segunda comunidad con el sistema sanitario mejor valorado". "Pero somos ambiciosos y queremos seguir mejorando", concedió la candidata por León, quien abundó en que su plan se centra en "trabajar, escuchar a los ciudadanos, escuchar a los colectivos y a las distintas organizaciones y hablar con todas las personas, porque el Partido Popular es de menos ruido y más nueces".

Álvarez Casais desgranó los méritos del gobierno de Mañueco, entre lo que ensalzó "el transporte público con Buscyl". Además, la candidata citó las "medidas de apoyo a las familias con el bono infantil y el bono concilia; el centro de control de transportes de Castilla y León; la ampliación del Parque Tecnológico; las obras en los polígonos del Bierzo del Bayo y La Llanada, en los polígonos de Villablino y Cistierna; y la ampliación del polígono industrial de Villadangos". Todo, reseñó, "enclaves estratégicos para el sector industrial y de creación de empleo en la provincia de León".

La enumeración se extendió con la "modernización de los regadíos; el proyecto que se va a hacer realidad en el próximo curso de la Facultad de Medicina de León; y la policlínica universitaria en el campus del Bierzo".

Junto a este listado, Álvarez Casais detalló proyectos de ámbito autonómico, como "la gratuidad de la educación de cero a tres años; la bajada de los impuestos; la cifra récord en empleo; el bono de nacimiento; el apoyo a la industria agroalimentaria y el relevo generacional de autónomos con ayudas entre 10.000 y 20.000 euros; y la adopción de políticas de vivienda, especialmente para la gente joven y el mundo rural". "Fortalecemos lo que realmente creemos que merece importancia, que son los servicios públicos y el apoyo a las familias. Todo esto con una fiscalidad más baja, propiciando la creación de empleo y generando actividad económica", insistió la candidata, que apostó por "una buena política, una buena gestión, una política sin ruido, sin insultos, una política moderada, que defienda fundamentalmente lo que nos importa, que son las personas de Castilla y León y especialmente las personas de León".