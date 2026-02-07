La Guardia Civil mantiene activa la búsqueda del hombre de 82 años desaparecido en Noceda del Bierzo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil mantiene activo un amplio dispositivo de búsqueda en Noceda del Bierzo (León) para localizar a un hombre de 82 años desaparecido desde la tarde del miércoles 4 de febrero de 2026. Según las últimas informaciones, el operativo —iniciado tras la alerta familiar— se coordina desde un Puesto de Mando Avanzado (PMA) establecido en la propia localidad berciana y continúa sin resultados positivos hasta el momento.

El desaparecido, identificado como Eliseo Rey Landeira, no es vecino de Noceda del Bierzo ni tiene vínculos directos con el municipio. La denuncia de desaparición fue interpuesta en el puesto de la Guardia Civil de Arteixo (provincia de A Coruña, Galicia), donde residía habitualmente. Sin embargo, la búsqueda se centra en Noceda porque allí fue localizado su vehículo particular, aparcado en el Barrio del Río o en las inmediaciones, lo que ha orientado las pesquisas hacia esta zona del Bierzo.