Herida una persona con quemaduras por el incendio de su chimenea en Eras de Renueva

Un hombre de 61 años ha resultado herido de cierta gravedad, con quemaduras provocadas por un incendio que se ha producido en su vivienda, al parecer generado por problemas en una chimenea, según han informado fuentes de las asistencias.

Los hechos se han producido poco después de las 16.30 horas cuando se ha detectado un incendio en uno de los chalets del final de la barriada leonesa, en los momentos en los que la precipitación de nieve era más intensa. Fue en el número 38 de la calle Ejército del Aire.

El Servicio de Emergencias 112 dio aviso a Bomberos de León, Policía Local, Policía Nacional y Sacyl. También se movilizó una UVI Móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Inmediatamente se trasladaron a la zona tres dotaciones del servicio de bomberos de la capital y una ambulancia, para asistir a la víctima y proceder a sofocar el humo y las llamas.